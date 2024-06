Passeports les plus puissants – juin 2024 : voici le nouveau classement de l’Algérie

Un nouveau classement des passeports les plus puissants au monde vient d’être dressé par le site spécialisé Visa Guide World. Une liste qui met en lumière les pays accessibles sans visa, avec un visa électronique ou grâce à un visa à l’arrivée.

Dans cette nouvelle mise à jour des documents de voyage les plus puissants, la Singapour arrive à la tête de ce classement avec un total de 159 destinations accessibles sans visa pour les détenteurs de ce classement. Ce podium se complète par l’Italie (107 destinations) et l’Espagne (106), qui arrivent en 2ᵉ et 3ᵉ place respectivement.

Le passeport algérien autorise un accès sans visa vers 26 destinations

Malheureusement, le passeport algérien n’a encore une fois pas réussi à intégrer la liste des meilleurs passeports au monde. En effet, conformément aux données, mises en ligne en ce début du mois de juin 2024, le passeport algérien a perdu en classement. Pour mémoire, pour les trois premiers mois, de l’année en cours, ce document de voyage s’est positionné en 158ᵉ rang mondial. En revanche, le mois de mai dernier, le passeport algérien a enregistré une progression en se positionnant en 154ᵉ place.

Le passeport algérien qui autorise, seulement, un accès sans visa à 26 pays, arrive en 155ᵉ place en ce mois de juin 2024 et fait partie, ainsi, de la liste des documents de voyages les plus faibles. Selon Visa Guide World, les détenteurs du passeport algérien peuvent voyager avec un visa électronique vers 36 pays, dont Djibouti, le Qatar, l’Arménie, la Géorgie, le Malawi, le Vietnam…

Dans son analyse des passeports, le site spécialisé explique que les ressortissants algériens pourront voyager avec un visa à l’arrivée vers 30 destinations, parmi lesquelles on cite : la Jordanie, l’Égypte, le Bahreïn, les Maldives, Sri Lanka…

