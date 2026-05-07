Passeports les plus puissants en 2026 : voici le classement mondial et la place de l’Algérie

Le classement Henley Passport Index fait peau neuve. Si Singapour conserve sa position au sommet, cette mise à jour bouscule les équilibres mondiaux et redessine la hiérarchie des passeports les plus puissants de la planète en 2026.

Les Émirats arabes unis poursuivent leur ascension fulgurante et se hissent désormais à la 2ᵉ place mondiale. De son côté, la France maintient son rang toujours aux avant-postes de la mobilité mondiale.

Le Henley Passport Index passe au crible la puissance de 199 passeports face à 227 destinations mondiales. En s’appuyant sur les statistiques de l’Association internationale du transport aérien (IATA), il dresse un panorama rigoureux de la mobilité internationale sans visa.

Singapour conserve sa place en tête du Passeport Index 2026

Singapour domine toujours le monde avec un accès record à 192 destinations. Les Émirats arabes unis réalisent une percée historique en rejoignant le Japon et la Corée du Sud à la deuxième place (187 pays), suivis de près par la Suède, seule au troisième rang avec 186 destinations.

La quatrième place voit l’émergence d’un bloc européen massif : douze nations, dont la France, l’Allemagne et l’Espagne, se partagent un score de 185 destinations accessibles sans visa. Elles sont talonnées au cinquième rang par l’Autriche, la Grèce, Malte et le Portugal (184 destinations).

Le milieu du top 10 reste extrêmement serré : la Hongrie, la Pologne, la Malaisie et le Royaume-Uni se hissent au 6e rang (183 destinations), suivis de près par un large groupe incluant le Canada et l’Australie à la 7e place (182). Enfin, alors que la Croatie, le Liechtenstein et leurs voisins baltes occupent les rangs 8 et 9, les États-Unis et l’Islande ferment la marche de ce club d’élite à la 10e position (179 destinations).

Qu’en est-il de l’Algérie ?

Au sein du Maghreb, l’Algérie reste distancée par ses voisins dans l’édition 2026 du classement Henley 78e rang offrant accès sans visa à 55 destinations). Le Maroc mène la marche régionale au 63e rang (71 destinations), creusant un écart de 16 pays avec l’Algérie. La Tunisie s’illustre également à la 68e place avec 66 accès sans visa, conservant une avance de 11 destinations sur le passeport algérien.

Le bas du classement reflète les crises géopolitiques actuelles. Derrière la Libye (93e avec 39 accès), on retrouve le Yémen, l’Irak et la Syrie, dont les scores stagnent entre 31 et 26 destinations. L’Afghanistan demeure le passeport le moins puissant au monde (23 destinations).

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