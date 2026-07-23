Passeports les plus puissants en 2026 : avec 55 destinations sans visa, où se situe l’Algérie ?

Si certains voyageurs traversent le globe sur un simple coup de tête, d’autres doivent affronter le parcours du combattant des demandes de visa. Chaque année, le Henley Passport Index fait le tri et mesure le réel pouvoir de nos passeports. Où se situe l’Algérie cette année ? Réponse dans le nouveau classement.

En deux décennies, la mobilité mondiale a explosé. Pour sa 20e édition, l’indice tire un bilan spectaculaire : aujourd’hui, un passeport ouvre en moyenne les portes de 108 destinations sans visa, soit près du double qu’en 2006 (58 destinations). Une preuve irréfutable que le monde n’a jamais été aussi accessible.

Pourtant, le passeport algérien n’a pas profité de cet élan. En 20 ans, il s’est effondré de 8 rangs : alors qu’il occupait la 73e position en 2006, le cabinet spécialisé ne le classe plus qu’à la 81e place en ce mois de juillet 2026.

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Le passeport algérien donne accès à 55 destinations sans visa au préalable

Particulièrement instable entre 2012 et 2021, le classement du passeport algérien a connu de fortes turbulences. En 2021, il a même frôlé la sortie du top 100 mondial en s’effondrant à la 96e place, signant ainsi son pire résultat en vingt ans.

Après le creux de 2021, le titre de voyage algérien a entamé une remontée méthodique dans le classement. Passé de la 91e place en 2022 à la 90e en 2023, puis stabilisé au 86e rang pendant deux ans (2024-2025), il franchit une nouvelle étape en grimpant à la 81e place en juillet 2026.

Avec 55 destinations accessibles sans formalité, le passeport algérien peine à rivaliser dans la région. Il pointe toujours derrière la Tunisie, 71ᵉ avec 66 destinations, et le Maroc, qui conserve une longueur d’avance à la 67ᵉ position (77 destinations).

Les passeports les plus puissants au monde en 2026

Pendant ce temps, les géants du classement continuent de dominer :

En Europe : Avec 186 destinations accessibles sans visa, la France se hisse au 4e rang mondial, aux côtés de l’Allemagne , de l’Italie , de l’Espagne et des Pays-Bas.

se hisse au 4e rang mondial, aux côtés de , de , de et des Au sommet du monde : L’Asie confirme sa suprématie. Singapour reste intouchable en tête (192 destinations), suivi du Japon et de la Corée du Sud (188 destinations), tandis que la Suède complète le podium (187 destinations).

La plus forte progression revient aux Émirats arabes unis, désormais 2e au classement (188 destinations). En bondissant de la 62e à la 2e place en vingt ans grâce à l’ajout de 153 nouvelles destinations, le pays signe la remontée la plus spectaculaire de l’histoire de l’indice.

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