Passeports et cartes d’identité : le Consulat d’Algérie à Metz fait une annonce importante

Le Consulat d’Algérie à Metz a publié un avis officiel à destination de la communauté nationale résidant dans les départements de la Haute-Marne, de la Meuse et de la Marne. Une permanence exceptionnelle sera organisée le 15 février 2026 pour faciliter l’obtention des titres d’identité et de voyage.

Afin de rapprocher l’administration de ses ressortissants, le Consulat d’Algérie à Metz organise une vacation consulaire le 15 février 2026 à Saint-Dizier. Cette opération vise particulièrement les citoyens établis dans la Haute-Marne (52), la Meuse (55) et la Marne (51), notamment ceux des communes de Pargny-sur-Saulx, Sermaize-les-Bains, Vitry-le-François et Ablancourt.

Quand et où déposer votre dossier ?

En amont de cette journée, M. Ahmed Bahia, président de l’Amicale des Algériens de Saint-Dizier, est chargé de la réception des dossiers pour les passeports et cartes nationales d’identité biométriques électroniques.

Les citoyens peuvent déposer leurs demandes au siège de l’Amicale (Immeuble Meuse n°08, 34 Boulevard Salvador Allende, 52100 Saint-Dizier) selon le calendrier suivant, courant du 11 au 25 janvier 2026 :

Lundi au jeudi : de 10h00 à 16h30.

Vendredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

Samedi et dimanche : de 10h00 à 16h30.

Les pièces à ne pas oublier pour votre rendez-vous

Le Consulat rappelle que seuls les dossiers complets seront pris en considération. Les demandeurs doivent impérativement fournir les pièces suivantes :

L’original de l’acte de naissance 12S.

Le formulaire réglementaire, renseigné et signé, téléchargeable sur le site du consulat.

Deux (02) photos d’identité récentes sur fond blanc.

L’ancienne pièce à renouveler (le cas échéant).

Une copie de la carte d’immatriculation consulaire (pour les plus de 19 ans).

Une copie du titre de séjour ou de la carte d’identité française.

Un justificatif de domicile de moins de six mois et un justificatif d’activité (attestation de travail, titre de pension ou certificat de scolarité).

Cette initiative est une étape importante pour les usagers de la région, leur évitant un déplacement jusqu’à Metz pour l’introduction de leurs demandes.