Passeport d’urgence en Algérie : qui peut l’obtenir et quels documents fournir ?

Décès d’un proche, soins à l’étranger, convocation imprévue : un Algérien sans passeport biométrique valide peut, à titre exceptionnel, demander un passeport d’urgence. Ce document dérogatoire obéit à des conditions strictes fixées par un décret de 2016. Voici qui peut en bénéficier, où le demander et quelles pièces fournir.

Passeport d’urgence algérien : un document exceptionnel valable un an maximum

Le passeport d’urgence n’est pas un passeport biométrique délivré plus vite. Il s’agit d’un titre de voyage distinct, créé par le décret exécutif n° 16-58 du 3 février 2016. Ce texte applique la loi de 2014 relative aux titres et documents de voyage. Le Journal officiel n° 7 du 7 février 2016 l’a publié.

L’administration le délivre uniquement à titre exceptionnel, pour des situations précises. Sa validité ne dépasse pas un an à compter de son établissement. Elle ne peut en aucun cas être prolongée.

Le titulaire doit restituer ce document dès qu’il obtient un passeport biométrique. Le passeport d’urgence ne remplace donc pas le passeport ordinaire. Il permet seulement de faire face à une situation imprévue, le temps d’obtenir un titre définitif.

Passeport d’urgence en Algérie : qui peut l’obtenir et dans quelles situations ?

Le décret vise d’abord les citoyens résidant en Algérie qui ne possèdent pas de passeport. Ils doivent être contraints de partir d’urgence à l’étranger pour des raisons familiales, professionnelles, administratives ou de santé. Le texte prévoit au total six situations ouvrant droit à ce document.

Résidents en Algérie : sans passeport, contraints de partir en urgence à l’étranger pour des raisons familiales, professionnelles, administratives ou de santé.

sans passeport, contraints de partir en urgence à l’étranger pour des raisons familiales, professionnelles, administratives ou de santé. Algériens établis à l’étranger et immatriculés au consulat : sans passeport biométrique, contraints de quitter en urgence leur pays de résidence pour les mêmes raisons.

sans passeport biométrique, contraints de quitter en urgence leur pays de résidence pour les mêmes raisons. Algériens établis à l’étranger, de passage dans un autre pays : passeport égaré, détérioré ou volé.

passeport égaré, détérioré ou volé. Algériens de l’étranger en séjour temporaire en Algérie : passeport égaré, détérioré, volé ou expiré, avec obligation de regagner leur pays de résidence.

passeport égaré, détérioré, volé ou expiré, avec obligation de regagner leur pays de résidence. Algériens en séjour temporaire à l’étranger : passeport égaré, détérioré ou volé, avec obligation de rallier d’autres pays avant leur retour en Algérie.

passeport égaré, détérioré ou volé, avec obligation de rallier d’autres pays avant leur retour en Algérie. Algériens non immatriculés au consulat : dont le pays d’accueil a accepté la régularisation du séjour, sous réserve d’un passeport valide.

Les consulats citent des exemples concrets de motifs recevables. Le décès d’un membre de la famille au premier degré ou une convocation en justice en font partie. Une simple envie de voyager ou un billet acheté à la dernière minute ne suffit pas.

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Demande de passeport d’urgence : où déposer son dossier en Algérie et à l’étranger ?

L’autorité compétente dépend de la situation du demandeur. Pour les résidents en Algérie, le wali établit et délivre le passeport d’urgence. Les Algériens de l’étranger en séjour temporaire en Algérie s’adressent, eux, aux services habilités du ministère des Affaires étrangères.

À l’étranger, les postes diplomatiques et consulaires traitent les quatre autres cas prévus par le décret. Les services compétents vérifient notamment la réalité du motif d’urgence et l’absence de passeport valide. Le document est remis contre signature sur un registre spécial, et sa délivrance n’a rien d’automatique.

Passeport d’urgence algérien : quels documents et justificatifs fournir ?

Le demandeur doit d’abord prouver le motif de son urgence. Un certificat de décès, un document médical, une convocation ou un ordre de mission peuvent servir de justificatif. Sans cette pièce, la demande n’a aucune chance d’aboutir.

le formulaire renseigné et signé par l’intéressé, ou par le tuteur légal pour un mineur, avec l’empreinte digitale de l’index gauche ;

une pièce justifiant la demande ;

deux photos d’identité en couleur, numériques, récentes et identiques ;

pour les résidents en Algérie : la copie de l’ancien passeport ou, à défaut, de la carte nationale d’identité ;

pour les Algériens résidant à l’étranger : la copie du passeport expiré, ou la déclaration de perte, de détérioration ou de vol ;

pour les Algériens immatriculés : la copie de la carte d’immatriculation consulaire ;

une quittance fiscale ou un timbre fiscal, du même montant que pour le passeport biométrique.

Certains consulats demandent aussi un titre de séjour, un justificatif de domicile ou un formulaire spécifique. La liste peut donc varier d’un guichet à l’autre. Il est recommandé de vérifier auprès de la wilaya ou du consulat concerné avant de se déplacer, afin d’éviter toute confusion.

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Passeport d’urgence : délais de délivrance, tarif et conditions de voyage

Le décret ne fixe aucun délai de délivrance pour le passeport d’urgence. Les demandeurs ne doivent donc pas compter sur un délai garanti avant leur départ. Son établissement donne lieu aux mêmes droits de timbre que le passeport biométrique.

Avant de réserver, il est prudent de vérifier que ce document convient pour le voyage prévu. Le consulat du pays de destination et la compagnie aérienne peuvent préciser s’ils l’acceptent, notamment pour une demande de visa. Cette vérification évite une mauvaise surprise à l’embarquement.

La meilleure solution reste d’anticiper. Les délais de délivrance du passeport biométrique s’allongent parfois sur plusieurs semaines, surtout avant l’été. Il est possible de suivre sa demande de passeport en ligne pour mieux planifier son voyage.

Passeport biométrique ou passeport d’urgence : les différences

Les deux documents répondent à des besoins très différents. Le passeport biométrique reste le titre de voyage ordinaire, accessible à tout citoyen. Le passeport d’urgence demeure une exception, réservée aux situations imprévues et justifiées.

Nature : titre ordinaire pour le biométrique, titre exceptionnel pour le passeport d’urgence.

titre ordinaire pour le biométrique, titre exceptionnel pour le passeport d’urgence. Conditions : aucune condition d’urgence pour le biométrique, motif justifié et absence de passeport valide pour l’urgence.

aucune condition d’urgence pour le biométrique, motif justifié et absence de passeport valide pour l’urgence. Validité : 10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les mineurs pour le biométrique, un an maximum non prorogeable pour l’urgence.

10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les mineurs pour le biométrique, un an maximum non prorogeable pour l’urgence. Dépôt en Algérie : n’importe quelle commune, circonscription administrative ou daïra de la wilaya pour le biométrique, la wilaya ou les services du ministère des Affaires étrangères pour l’urgence.

Avant tout voyage, il est utile de vérifier aussi les règles d’entrée du pays de destination. Notre guide recense les pays accessibles sans visa ou avec un e-visa pour les Algériens. Un passeport valide reste dans tous les cas indispensable.

En pratique : conditions, validité et démarches à retenir