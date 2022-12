Passeport Index : à quels pays ont accès les Algériens sans visa ?

Le passeport algérien ne permet pas de consister visiter tous les pays du monde sans l’obtention d’un visa, ce qui limite le citoyen à un liste définie de pays qui ouvrent leurs frontières aux Algériens sans visas.

Le site spécialisé Passeport Index a communiqué son dernier classement et donc la liste des pays qui sont accessibles aux détenteurs d’un passeport algérien sans visa.

Passeport Index : quels sont les pays accessibles aux Algériens

Comme énoncé précédemment, seulement une poignée de pays sont accessibles aux Algériens sans visa. Ils ont été comptabilisés et s’élèvent au nombre de 18.

Avec un passeport algérien l’accès à ces pays se fait sans visa et il suffit d’acheter un billet d’avion en direction de celui-ci.

Selon Passeport Index, ces pays sont : la Tunisie, le Maroc, la Syrie et la Palestine, Hong Kong, la Malaisie, l’Equateur, le Bénin, la République Dominicaine, la Micronésie, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Barbade, Haït, la Guinée, la Gambie, Saint Vincent et les Grenadines.

Néanmoins, 34 autres pays sont accessibles avec la délivrance d’un visa ou d’un visa électronique à l’arrivée. Les détenteurs d’un passeport algérien peuvent donc s’y rendre et obtenir cette aurait a l’arrivée.

Ces pays sont : Ces pays sont l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, l’Iran, le Liban, la Tanzanie, le Nigéria, le Ghana, Cambodge et le Cap-Vert. Mais aussi le Congo, le Gabon, le Kenya, Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice et le Mozambique. Le Népal, le Nicaragua, Palaos, le Rwanda, Samoa et les Seychelles.

Ce n’est pas tout, il est aussi possible d’obtenir un visa à l’arrivée pour les pays suivants : la Guinée-Bissau et les Maldives. On compte aussi la Jordanie, l’Éthiopie, Cuba, les Comores, l’Angola, l’Arménie, la Bolivie, et Burundi.

Il faut noter qu’il est possible de voyager vers l’étranger avec le passeport algérien et l’obtention d’un visa vers 43 pays. Ces pays sont : les Émirats arabes unis, l’Allemagne, la Suède, la Finlande, la Somalie, le Soudan du Sud, Suriname, Timor-Leste, le Luxembourg, l’Espagne, la France, le Togo, Tuvalu, Ouganda, le Zimbabwe et le Yémen.

Passeport Index : quel classement pour le passeport algérien ?

Le Classement des passeports est un indicateur très déterminant quant à la puissance du passeport de chaque pays. Il défini entre autres la liberté de mouvement dont disposent les détenteurs de celui-co à travers le monde et les possibilités qu’ils détiennent. Ce classement met en évidence la capacité de chaque passeport à permettre des voyages à l’étranger sans la nécessité d’avoir un visa.

Mais quelle place détient l’Algérie ?

Le passeport algérien n’est pas très bien classé. En effet selon le classement « Passport Index » publié mercredi 7 décembre 2022 il n’est qu’à la 77eme place sur 97.

Le passeport le plus « puissant » est celui des Emirates Arabes Unies qui permet aux détenteurs de celui-ci de voyager vers 113 pays sans visa.

Le passeport le moins bien classé est celui de l’Afghanistan qui permet aux détenteurs de celui-ci l’accès à 3 pays sans visa.