Passeport index 2021 : quelle place pour l’Algérie ?

Le Henley Passport Index est le classement original et faisant autorité de tous les passeports du monde en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs titulaires peuvent accéder sans visa préalable, chaque année, ce classement est mis à jour.

Cet index prend en compte des indicateurs, des données et des statiques de l’association du transport aérien international (IATA), ces données sont précises et exclusives, compte tenu des changements liés à la situation pandémique du Covid-19. 199 passeports figurent dans l’index avec plus de 220 destinations de voyage différentes.

Le passeport algérien occupe la 96ème place mondialement et 11ème dans le monde arabe. Les algériens ont 52 destinations vers lesquelles ils peuvent voyager sans visas ou en ayant un visa à l’arrivée. La première place du classement est occupée par Singapour et le Japon, les deux ont portes ouvertes sans visa vers 192 pays.

Top 5 passeports des pays arabes

Le passeport émirati occupe une bonne place dans le classement, 16ème mondialement et la première des pays arabes, les porteurs de ce passeport peuvent accéder à 174 pays sans visa. La deuxième place des pays arabes est prise par le passeport qatari, qui est classé 60ème mondialement suivi par le Kuwait (61 mondialement) le Bahraïn (69 mondialement) et le Sultanat d’Oman (71 mondialement).

Quant au passeport irakien, il est considéré comme étant le plus faible des pays arabes en occupant la dernière place et la 115ème place mondialement, il donne accès sans visa à seulement 28 pays.