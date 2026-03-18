Passeport étranger suffit: l’Algérie prolonge l’accès sans visa pour ses ressortissants jusqu’à fin 2026

Le consulat d’Algérie à Metz informe ses ressortissants de la prolongation du dispositif exceptionnel facilitant leur voyage vers l’Algérie. Sous certaines conditions, l’entrée et la sortie du territoire national pourront s’effectuer sans visa jusqu’au 31 décembre 2026.

Bonne nouvelle pour la diaspora : L’entrée en Algérie sans visa est facilitée jusqu’à la fin de l’année 2026. Selon le consulat de Metz, un passeport étranger valide suffit désormais pour voyager, dans le cadre de cette procédure simplifiée et temporaire.

L’objectif principal de cette mesure est de maintenir un lien fort entre l’Algérie et ses ressortissants établis à l’étranger, souvent binationaux. En simplifiant l’accès au territoire, l’État encourage les visites régulières, que ce soit pour des raisons familiales ou culturelles.

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Deux options s’offrent aux voyageurs sans visa

Pour profiter de cet assouplissement, la preuve de la nationalité algérienne est indispensable. Les voyageurs doivent présenter un passeport étranger valide ainsi que l’une des deux pièces algériennes suivantes :

Carte d’identité nationale biométrique (CNIBE) : acceptée même si elle est périmée.

acceptée même si elle est périmée. Passeport biométrique algérien : accepté même s’il est expiré.

Cette mesure s’étend également aux enfants de 15 ans et moins ne possédant pas encore de papiers d’identité algériens. Pour en bénéficier, le mineur doit :

Voyager accompagné de ses parents ou de son tuteur légal.

Justifier du lien de parenté via un livret de famille, une fiche familiale ou un acte de naissance.

Pour les enfants sous tutelle (Kafala) : présenter l’acte de kafala ou la décision de justice correspondante.

Les documents à conserver pour le retour

Par ailleurs, il est vivement conseillé aux voyageurs dont les informations personnelles (nom, prénoms, date de naissance) ne concordent pas entre leurs documents algériens et leur passeport étranger de mettre à jour leur dossier administratif avant tout départ.

Si vos documents comportent de légères fautes d’orthographe, vous pouvez solliciter une attestation d’individualité auprès de votre consulat. Toutefois, pour des modifications plus lourdes (changement de nom ou de prénom), le recours à une décision de justice sera indispensable pour régulariser votre situation.

Enfin, les autorités consulaires rappellent l’obligation de stricte correspondance documentaire : les titres présentés au passage de la frontière à l’arrivée doivent être identiques à ceux produits lors du contrôle de sortie.

Le renouvellement des documents biométriques (passeports et cartes d’identité) peut parfois entraîner de longs délais d’attente, particulièrement lors des périodes de forte affluence (vacances d’été, fêtes). Cette mesure permet aux citoyens de voyager même si leurs papiers algériens sont expirés, évitant ainsi un afflux massif et urgent de demandes de passeports ou de visas au consulat.

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