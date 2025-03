Passeport diplomatique algérien : qui peut en bénéficier ?

Le passeport diplomatique, à l’instar du passeport ordinaire, permet à son détenteur de voyager à l’étranger et de prouver son identité aux autorités du pays d’accueil. En Algérie, ce type de passeport est délivré par le ministère des Affaires étrangères pour les personnes éligibles, dans le cadre de missions officielles et de missions spécifiques.

Les tensions entre la France et l’Algérie ne cessent de s’intensifier. Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, a fait savoir que plusieurs détenteurs de passeports diplomatiques algériens ont été refoulés des aéroports français. D’ailleurs, il a réaffirmé son intention d’imposer des restrictions accrues à cette catégorie de voyageurs.

Qui sont les bénéficiaires du passeport diplomatique algérien ?

Ce passeport est délivré pour faciliter les déplacements des hauts responsables et des représentants de l’État. Le décret présidentiel n° 23-201 du 1ᵉʳ juin 2023 fixe les conditions et les bénéficiaires de ce document officiel.

Selon ce décret, le passeport diplomatique est octroyé aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des Affaires étrangères. Mais aussi, à leur conjoint, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant, lorsqu’ils se trouvent en poste à l’étranger, aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la règlementation en vigueur, comme le précise l’article n°4 de ce même décret.

Par ailleurs, le passeport diplomatique est aussi accordé aux attachés de défense nationale, aux attachés militaires de l’air et naval et leurs assistants pendant la durée de la mission. Leurs conjoints, enfants mineurs, filles célibataires et ascendants directs à charge bénéficient également de ce même document de voyage.

Les plus hautes autorités d’État bénéficient également du privilège du passeport diplomatique, tout au long de la durée de leur fonction. C’est le cas de :

Le président de la République ;

le directeur du cabinet de la présidence ;

le secrétaire général du gouvernement ;

les conseillers présidentiels ;

les ministres ;

le directeur de cabinet du Premier ministre.

Les privilèges du passeport diplomatique s’étendent aux anciens hauts responsables

D’autres responsables sont également éligibles au passeport diplomatique. Il s’agit notamment du Directeur général de la Sûreté nationale, des présidents des institutions constitutionnelles, à savoir : le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée populaire nationale, le premier président de la Cour suprême…

Le même décret présidentiel énumère aussi, dans sa liste, des personnalités au sein du ministère de la Défense nationale, dont le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, les généraux de corps d’armée, le secrétaire général du ministère de la Défense, les chefs des différentes forces militaires…

L’Algérie accorde aussi le droit à un passeport diplomatique à vie à certaines personnalités ayant quitté leurs fonctions. Parmi les bénéficiaires figurent les anciens chefs d’État, les anciens présidents du Conseil de la Nation, de l’Assemblée populaire nationale, du Conseil constitutionnel et de la Cour constitutionnelle, en plus des anciens premiers ministres et chefs de gouvernement.

Cette disposition s’étend également aux ambassadeurs et consuls généraux retraités, qui peuvent continuer à utiliser ce document même après leur carrière. De plus, les veuves d’anciens présidents de la République conservent ce privilège.

