Sayoud s’engage : ZÉRO paperasse pour la CNI, le passeport et le permis

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a réaffirmé l’engagement de l’État dans la transformation numérique. Lors d’une rencontre nationale sur l’innovation, il a tracé la feuille de route pour une administration zéro papier, centrée sur le citoyen.

Intervenant lors de l’ouverture du colloque national sur l’innovation et la transformation numérique — organisé par le Médiateur de la République — le ministre a souligné que la numérisation est désormais un « choix national stratégique et irréversible », conformément aux orientations du président de la République.

Pour Sayoud, ce processus dépasse la simple dématérialisation des documents : il s’agit d’une mutation structurelle et culturelle profonde visant à instaurer une gestion moderne, efficace et transparente du service public.

Le NIN au cœur du dispositif : vers une administration interconnectée et sécurisée

L’annonce majeure concerne la généralisation des services électroniques au niveau de l’ensemble des communes et des wilayas. Cette offensive numérique cible prioritairement les documents essentiels du quotidien :

État civil : Dématérialisation complète des registres.

Documents biométriques : Simplification de la délivrance des cartes d’identité, permis de conduire et passeports.

Identifiant Unique : Adoption définitive du Numéro d’Identification National (NIN) comme clé unique pour interconnecter les bases de données et garantir l’exactitude des informations.

L’objectif affiché par le ministère est clair : réduire les délais de traitement, désengorger les guichets et limiter les déplacements inutiles des administrés. En unifiant les bases de données via des réseaux sécurisés, l’administration entend faciliter l’échange d’informations entre les différents secteurs.

« La transformation numérique est un outil redoutable pour éradiquer la bureaucratie et mettre fin aux pratiques illégales », a martelé le ministre.

Les quatre piliers de la réussite : au-delà de la simple technologie

Toutefois, Saïd Sayoud a rappelé que ce succès repose sur quatre piliers fondamentaux :

Le facteur humain : La formation et la mise à niveau des agents. Le cadre juridique : L’actualisation des textes de loi. La sécurité : Une protection rigoureuse des données personnelles. L’innovation : L’ancrage d’une nouvelle culture de créativité au sein de l’administration.

En plaçant le citoyen au cœur de cette conception, le secteur s’engage à bâtir une administration de confiance, où la transparence et la redevabilité deviennent la règle, et non l’exception.