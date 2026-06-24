Passeport biométrique : l’Algérie lance le renouvellement en ligne pour la diaspora

C’est officiel. L’Algérie vient de lancer un service de renouvellement du passeport biométrique en ligne pour sa diaspora. Développé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et celui de l’Intérieur, le service sécurisé démarre au consulat général d’Algérie à Paris, avant une extension progressive à l’ensemble du réseau consulaire. Une première historique pour les Algériens établis à l’étranger.

Un service inédit vient de voir le jour pour les Algériens établis hors du territoire national. Lancé ce mercredi sous la supervision conjointe du secrétaire d’État chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib, et du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Transport, Saïd Sayoud, le dispositif de renouvellement du passeport biométrique en ligne marque une rupture nette avec des décennies de démarches exclusivement physiques.

Pour la première fois, les ressortissants algériens pourront soumettre leur demande via une plateforme électronique sécurisée, développée en coordination entre le ministère des Affaires étrangères et celui de l’Intérieur.

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Le consulat de Paris, premier site pilote du renouvellement en ligne

Dans un premier temps, le service est réservé aux citoyens immatriculés auprès du consulat général d’Algérie à Paris. Ce choix n’est pas anodin. La capitale française concentre l’une des plus importantes communautés algériennes au monde, ce qui en fait le terrain d’expérimentation idéal pour éprouver la robustesse du système avant tout déploiement à grande échelle.

L’extension aux autres représentations consulaires se fera de manière progressive. Aucun calendrier précis n’a encore été communiqué pour les autres postes, mais la logique du déploiement par étapes vise à corriger d’éventuels dysfonctionnements techniques avant la généralisation.

Lors de la cérémonie, une démonstration technique a été réalisée en direct, via visioconférence, avec le Consulat général d’Algérie à Paris. Par ailleurs, l’événement a été marqué par un geste symbolique fort : la remise du tout premier passeport biométrique renouvelé à distance à un membre de la communauté algérienne établie en France.

Le renouvellement du passeport biométrique en ligne : comment fonctionne la plateforme

Concrètement, la nouvelle plateforme numérique permet à tout ressortissant algérien résidant à l’étranger de soumettre sa demande de renouvellement sans se déplacer physiquement au consulat. Développée par le service de numérisation du ministère de l’Intérieur, elle guide l’utilisateur à travers plusieurs étapes : création d’un espace personnel sécurisé, dépôt de la demande, téléchargement des pièces justificatives, puis suivi électronique de l’avancement du dossier.

Pour rappel, en avril 2026, le député Mohamed Hani, membre de la commission des affaires étrangères, avait confirmé l’imminence du lancement, citant Paris comme site pilote et évoquant la mise en place d’un service premium pour réduire les délais de livraison avec paiement du timbre fiscal en ligne.

Plus largement, ce service s’inscrit dans la feuille de route tracée par Saïd Sayoud lui-même. En février 2026, le ministre avait qualifié la transformation numérique de « choix national stratégique et irréversible », annonçant la dématérialisation totale des documents biométriques — carte d’identité, passeport, permis de conduire — avec pour objectif affiché de désengorger les guichets et d’éliminer la bureaucratie.

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