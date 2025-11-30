Passeport biométrique algérien : le renouvellement 100 % en ligne bientôt possible pour la diaspora

Fini les déplacements au consulat ! Les Algériens résidant à l’étranger pourront bientôt renouveler leur passeport biométrique directement sur Internet. C’est une excellente nouvelle qui simplifie grandement cette démarche administrative.

Le secrétaire d’État chargé de la communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib, ainsi que le ministre de l’Économie de la connaissance, Nourredine Ouadah, ont pris part à une réunion importante avec un groupe d’étudiants algériens d’élite et de jeunes diplômés d’universités européennes de renom.

Cet événement a été organisé par l’Association des étudiants et cadres algériens en France, en collaboration avec le consulat général d’Algérie à Paris. Des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont également pris part à cette rencontre.

Du nouveau pour le renouvellement des passeports biométriques

Cette réunion interactive a offert l’opportunité aux deux ministres de souligner l’importance capitale que l’État algérien accorde à ses ressources humaines établies à l’étranger, en ciblant particulièrement les étudiants. Les responsables ont détaillé les efforts et les mesures d’incitations mis en place dans divers secteurs pour répondre aux attentes de cette jeunesse et consolider son rôle moteur actif dans la dynamique du développement national.

Cette réunion a constitué une plateforme interactive permettant de recueillir de nombreuses idées et propositions concrètes des participants. Les responsables ont affirmé leur engagement à étudier les contributions avec le plus grand sérieux.

Au cours de cet échange, Chaib a fait une annonce majeure : le renouvellement du passeport biométrique algérien sera bientôt accessible en ligne. Il a précisé que cette démarche s’inscrit dans un programme de numérisation des services visant à simplifier les démarches administratives pour les Algériens établis à l’étranger. Cette initiative est destinée à améliorer le quotidien de milliers de citoyens algériens dans le monde.

Vers la baisse des frais du passeport pour la diaspora

L’Assemblée populaire nationale (APN) a récemment adopté la proposition du député de la diaspora, Farès Rahmani, concernant la révision du tarif des droits de timbre pour les passeports algériens délivrés par les consulats à l’étranger. En effet, la proposition, initialement rejetée par la commission des finances le 15 novembre, a été approuvée en séance plénière le 18 novembre, lors de l’examen de la loi des finances 2026.

Le député Farès Rahmani a dénoncé une disparité : 6 000 dinars algériens (DZD) en Algérie contre 60 euros à l’étranger, un montant basé sur un taux de change obsolète de 2009 (1 euro ≈ 100 DZD). Actuellement, 60 euros équivalent à 9 113 DZD pour les membres de la diaspora, créant une « injustice » selon Farès Rahmani.

Le nouvel amendement prévoit que le prix du droit de timbre sera fixé annuellement par un arrêté interministériel (Affaires étrangères et Finances), basé sur le taux de change officiel actuel du dinar algérien. Cette mesure devrait réduire le coût pour la diaspora d’environ 60 euros à environ 40 euros, correspondant à l’équivalent de 6 000 DZD. L’entrée en vigueur de ce nouveau tarif est prévue pour le 1ᵉʳ janvier 2026, après validation par le Sénat, car il fait partie de la loi des Finances 2026.

