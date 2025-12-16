Passeport algérien : voici le nouveau prix officiel pour la diaspora dès janvier 2026

C’est officiel : le passeport algérien délivré à l’étranger voit son prix chuter dès le 1er janvier 2026.

Bonne nouvelle pour la diaspora algérienne ! Tebboune a promulgué ce dimanche 14 décembre la Loi de finances 2026 (PLF 2026), qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Parmi ses mesures phares pour les Algériens de l’étranger : une révision à la baisse des droits de timbre pour le passeport délivré dans les consulats.

Une mesure attendue par la communauté nationale à l’étranger

Actuellement, le passeport algérien de 28 pages coûte 6 000 dinars en Algérie. À l’étranger, les membres de la diaspora déboursent 60 euros, soit environ 9 000 dinars au taux de change officiel – un montant jugé excessif en raison d’une conversion jugée obsolète.

C’est le député de la diaspora, Fares Rahmani, qui a alerté sur cette anomalie. Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) le 18 novembre 2025, il a proposé un amendement pour aligner le prix sur la « juste valeur » du dinar. Les députés ont adopté cette mesure, qui figure désormais dans la loi promulguée.

De 60 à 40 euros : un allègement concret

Dès le 1er janvier 2026, le timbre du passeport à l’étranger passera à environ 40 euros, calculé annuellement selon le taux de change officiel du dinar. Cette révision sera actée par un arrêté interministériel conjoint des ministres des Affaires étrangères et des Finances.

Cette décision s’inscrit dans un ensemble de mesures favorables à la diaspora, comme l’autorisation d’importer des voitures de moins de cinq ans en franchise de droits de douane via le Carnet de passages en douane (CCR).

Un signal fort pour les Algériens du monde

Cette baisse répond à une demande récurrente de la communauté nationale à l’étranger, renforçant les liens avec la mère-patrie. Elle illustre l’engagement des autorités à adapter les services consulaires aux réalités économiques.

Les consulats algériens devraient communiquer prochainement les modalités précises d’application.

