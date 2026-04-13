Passeport algérien : vers un renouvellement en ligne pour la diaspora

Après plusieurs mois d’attente, la dématérialisation du renouvellement du passeport algérien est sur le point de devenir réalité. Une phase de test débutera très prochainement, avec la ville de Paris comme premier site pilote.

Le projet de renouvellement à distance franchit une étape décisive pour faciliter le quotidien de la diaspora. L’initiative, bientôt opérationnelle, a pour but d’alléger la charge administrative des consulats. Ce nouveau dispositif est particulièrement attendu en France, afin de répondre plus efficacement à l’importante demande locale.

Intervenant le 12 avril 2026, le député Mohamed Hani, de la commission des affaires étrangères, a fait le point sur l’évolution du projet. Via une publication officielle, il a confirmé que le nouveau dispositif de renouvellement à distance pour les Algériens de l’étranger entrerait très prochainement en vigueur.

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Du nouveau sur le renouvellement en ligne du passeport algérien

L’annonce valide le calendrier fixé par le ministère de l’Intérieur. Saïd Sayoud avait précédemment anticipé une activation de cette mesure dès la fin 2025 ou, au plus tard, au début de l’année 2026.

Afin de garantir l’efficacité du nouveau système, une phase d’expérimentation sera d’abord menée au Consulat général d’Algérie à Paris. Ce choix stratégique s’explique par la densité de la communauté algérienne en région parisienne et l’importance du flux de demandes, faisant de la capitale le site d’observation idéal avant un déploiement généralisé.

Cette nouvelle procédure permettra de soumettre son dossier sans se déplacer physiquement. Il s’agit d’un changement de taille, particulièrement pour les ressortissants résidant loin des centres consulaires ou ayant des contraintes d’emploi du temps importantes.

Une procédure entièrement dématérialisée

Au sein des représentations consulaires, l’impatience laisse place à l’optimisme. Cette réforme est perçue comme la réponse tant attendue aux engorgements chroniques et aux délais de traitement prolongés. Le député Mohamed Hani a ainsi récapitulé les piliers de cette transformation : « le lancement imminent du renouvellement du passeport en ligne avec le choix du Consulat Général de Paris comme Point pilote . Service premium pour réduction des délais de livraison . paiement en ligne du timbre fiscal ».

Cette étape expérimentale a pour but d’éprouver le système face aux réalités du terrain. Elle permettra d’affiner les outils numériques et de résoudre les éventuels bugs techniques avant tout déploiement massif. Bien qu’aucun calendrier précis ne soit encore fixé pour les autres consulats, une réussite à Paris ouvrirait naturellement la voie à une application à l’ensemble du réseau consulaire.

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