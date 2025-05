Passeport algérien : une nouvelle destination bientôt accessible sans visa

Lors de sa visite en Algérie, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, en l’occurrence Samuel Okudzeto Ablakwa, a fait part de la signature d’un accord, avec son homologue algérien, portant sur l’exemption de l’obligation de visa pour les détenteurs du passeport diplomatique.

Un deuxième accord est en cours de finalisation, notamment pour permettre aux détenteurs du passeport ordinaire de voyager sans visa vers ce pays. Il s’agit d’une nouvelle destination qui s’ajoute à la liste des pays accessibles sans visas aux voyageurs algériens.

En cette occasion, le ministre ghanéen a salué les relations « solides et prometteuses » entre l’Algérie et le Ghana. Les deux pays ont affirmé leur volonté d’intensifier la coopération dans plusieurs pays, en particulier dans les secteurs économiques et énergétiques.

Bientôt une nouvelle ligne aérienne entre Accra et Alger

Cette exemption de l’obligation de visa représente une belle opportunité pour les voyageurs algériens qui souhaitent explorer le Ghana pour différents motifs, que ce soit pour le tourisme, les affaires ou encore pour les études. En effet, ce pays séduit par son économie dynamique, par sa culture riche et ses sites historiques.

En plus de la suppression de l’obligation de visa pour les détenteurs du passeport diplomatique et du passeport ordinaire, des discussions sont en cours axées sur l’ouverture prochaine d’une nouvelle ligne aérienne reliant entre les deux pays, notamment au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger à destination d’Accra, capitale du Ghana.

Rappelons, le Ghana a précédemment adopté une nouvelle politique autorisant la libre circulation à tous les citoyens du continent africain.

Indice Henley 2025 : le passeport algérien progresse

Selon le dernier classement Henley & Partners 2025, le passeport algérien progresse de trois places pour atteindre la 83e position mondiale. Cette amélioration reflète une augmentation des possibilités de voyage pour les détenteurs du passeport algérien.

L’étude révèle trois catégories d’accès pour les voyageurs algériens :

26 pays accessibles sans visa, incluant notamment la Tunisie, Hong Kong et plusieurs pays africains ;

34 destinations nécessitant un visa électronique, comme les Émirats arabes unis et Singapour ;

comme les Émirats arabes unis et Singapour ; 28 pays proposant un visa à l’arrivée, dont les Maldives et le Liban.

Malgré cette progression, les destinations majeures comme les États-Unis, le Canada et l’Union européenne restent soumises à l’obtention préalable d’un visa. L’indice Henley, qui évalue l’accès sans visa de 199 passeports vers 227 destinations, attribue des points en fonction de la facilité d’accès à chaque pays.

Cette évolution positive du passeport algérien témoigne d’une amélioration des relations diplomatiques et facilite les déplacements internationaux pour les citoyens algériens, même si des restrictions importantes persistent pour certaines destinations clés.

