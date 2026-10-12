Passeport algérien : où voyager sans visa, avec e-visa ou visa à l’arrivée ?

Où voyager avec un passeport algérien sans effectuer une demande de visa auprès d’une ambassade ? Voici une sélection de destinations et de formalités d’entrée, vérifiée auprès des autorités officielles et mise à jour le 12 octobre 2026. Certaines conditions pourraient encore évoluer avant 2027.

Voyager à l’étranger avec un passeport algérien ne signifie pas nécessairement passer par une longue procédure consulaire. Plusieurs destinations proposent une exemption de visa, un visa délivré à l’arrivée ou une demande électronique simplifiée. Les conditions varient toutefois selon les pays, la durée du séjour et parfois la situation personnelle du voyageur.

Pour préparer un déplacement en 2027, il est essentiel de distinguer ces différentes possibilités. Les destinations accessibles sans visa préalable ne dispensent pas toujours de remplir un formulaire électronique ou de présenter des justificatifs. Voici les principales règles confirmées au 12 octobre 2026.

Passeport algérien : les pays accessibles sans visa

Plusieurs pays permettent aux Algériens titulaires d’un passeport ordinaire d’effectuer un séjour touristique sans visa consulaire. Les autorités locales peuvent néanmoins imposer des formalités supplémentaires, notamment une déclaration d’arrivée ou une autorisation électronique. La durée autorisée doit également être respectée.

Malaisie : séjour touristique ou visite sociale sans visa jusqu’à 90 jours. Une Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) doit être remplie dans les trois jours précédant l’arrivée.

séjour touristique ou visite sociale sans visa jusqu’à 90 jours. Une Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) doit être remplie dans les trois jours précédant l’arrivée. Kenya : exemption de visa et d’autorisation électronique eTA pour les Algériens, dans la limite de 60 jours, selon la réglementation kenyane de 2025.

exemption de visa et d’autorisation électronique eTA pour les Algériens, dans la limite de 60 jours, selon la réglementation kenyane de 2025. Seychelles : aucun visa préalable, mais une autorisation électronique de voyage obligatoire avant le départ. Un permis de visiteur est accordé à l’arrivée sous conditions.

aucun visa préalable, mais une autorisation électronique de voyage obligatoire avant le départ. Un permis de visiteur est accordé à l’arrivée sous conditions. Turquie : exemption pour les Algériens de moins de 15 ans et de plus de 50 ans, dans la limite de 90 jours sur 180 jours pour les voyages touristiques. Les autres voyageurs restent soumis à des conditions de visa spécifiques.

La Turquie constitue un cas particulier, car l’exemption n’est pas générale. Certains Algériens peuvent demander un visa électronique s’ils possèdent un visa ou un titre de séjour valable dans les pays reconnus par Ankara. Il est donc indispensable de vérifier les conditions correspondant à son âge avant de réserver.

Rwanda, Maldives, Népal : les visas délivrés à l’arrivée

D’autres destinations permettent aux voyageurs algériens d’obtenir leur visa directement au poste-frontière. Cette facilité évite généralement une demande consulaire avant le départ, sans supprimer les conditions d’admission. Le montant des frais et la durée du séjour dépendent du pays.

Rwanda : visa délivré à l’arrivée, gratuit pendant 30 jours pour les Algériens en leur qualité de ressortissants d’un État membre de l’Union africaine.

visa délivré à l’arrivée, gratuit pendant 30 jours pour les Algériens en leur qualité de ressortissants d’un État membre de l’Union africaine. Maldives : visa touristique accordé à l’arrivée, sous réserve de présenter les documents exigés. Une déclaration IMUGA gratuite doit être effectuée dans les 96 heures précédant l’arrivée.

visa touristique accordé à l’arrivée, sous réserve de présenter les documents exigés. Une déclaration IMUGA gratuite doit être effectuée dans les 96 heures précédant l’arrivée. Népal : visa touristique à l’arrivée, pour des durées de 15, 30 ou 90 jours. Les tarifs officiels affichés sont respectivement de 30, 50 et 125 dollars américains.

Ces facilités ne garantissent pas automatiquement l’admission sur le territoire. Les autorités peuvent vérifier le billet de retour, l’hébergement et les ressources financières nécessaires. Aux Maldives, par exemple, le formulaire électronique reste obligatoire malgré la délivrance du visa à l’arrivée.

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E-visa : les destinations où les Algériens peuvent faire leur demande en ligne

Le visa électronique constitue une autre solution pour voyager sans se déplacer systématiquement dans une ambassade. La demande s’effectue sur un portail officiel et nécessite généralement le téléchargement de documents et un paiement en ligne. Contrairement au visa à l’arrivée, l’autorisation doit être obtenue avant le déplacement.

Azerbaïdjan : les Algériens sont éligibles au visa électronique ASAN, permettant un séjour pouvant atteindre 30 jours.

les Algériens sont éligibles au visa électronique ASAN, permettant un séjour pouvant atteindre 30 jours. Vietnam : e-visa accessible aux ressortissants algériens, valable jusqu’à 90 jours, avec une ou plusieurs entrées selon l’autorisation délivrée.

e-visa accessible aux ressortissants algériens, valable jusqu’à 90 jours, avec une ou plusieurs entrées selon l’autorisation délivrée. Turquie : e-visa possible pour certaines catégories d’âge, notamment sous condition de disposer d’un visa ou titre de séjour étranger reconnu.

Les possibilités de voyage avec un e-visa évoluent régulièrement. Une destination accessible par voie électronique une année peut modifier ses conditions l’année suivante. Les voyageurs doivent utiliser exclusivement les plateformes gouvernementales et attendre l’approbation avant leur départ.

Arménie et Tchad : deux situations particulières pour 2027

L’Arménie applique une exemption temporaire entre le 1er juillet 2026 et le 1er juillet 2027 pour les ressortissants de plusieurs pays, dont l’Algérie. Elle concerne notamment les personnes disposant d’un titre de séjour valable délivré par les États-Unis, un pays de l’Union européenne ou certains États du Golfe. Le document doit notamment rester valable au moins six mois après la date d’entrée.

Le Tchad a annoncé la suppression des visas d’entrée pour l’ensemble des ressortissants africains à compter du 1er janvier 2027. Cette décision a été rappelée officiellement par la Primature tchadienne en 2026, dans le cadre des engagements du pays en faveur de la libre circulation sur le continent. Toutefois, les modalités pratiques de cette exemption restent à préciser, notamment pour les titulaires d’un passeport algérien.

Cap-Vert, Roumanie, Cuba : attention aux changements récents

Toutes les évolutions ne vont pas dans le sens d’un assouplissement des formalités. Le Cap-Vert exige désormais un visa préalable pour les titulaires d’un passeport algérien. Comme le rappelle la modification des conditions d’entrée au Cap-Vert, le pré-enregistrement EASE ne remplace pas cette autorisation consulaire.

La Roumanie a également fait l’objet d’une annonce de suspension des services consulaires à Alger à compter du 7 octobre 2026. De son côté, l’ambassade de Cuba a annoncé une interruption du traitement des demandes de visas électroniques du 8 au 12 octobre.

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Voyager en 2027 : les vérifications indispensables avant le départ

Avant de réserver, les titulaires d’un passeport algérien doivent vérifier la validité exigée de leur document, les conditions de séjour et les éventuels visas de transit. Il est également recommandé de consulter directement le site de l’immigration ou l’ambassade du pays concerné. Les règles peuvent être modifiées sans que les anciennes listes publiées sur Internet soient immédiatement actualisées.

Cette sélection reflète les conditions officiellement confirmées au 12 octobre 2026 et ne constitue pas une liste exhaustive des destinations mondiales. Une exemption de visa ne garantit jamais automatiquement l’entrée dans un pays. Pour un voyage prévu en 2027, une nouvelle vérification devra être effectuée avant le départ.

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