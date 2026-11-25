Où peut-on voyager sans visa avec le passeport algérien ? Le verdict vient de tomber. Le célèbre cabinet londonien Henley & Partners a dévoilé la nouvelle édition de son indice mondial des passeports les plus puissants. Avec désormais 54 destinations accessibles sans visa préalable, découvrez le nouveau classement du passeport algérien et sa position face à ses voisins.

Depuis deux décennies, l’indice Henley Passport Index évalue la liberté de circulation des voyageurs en mesurant le nombre de destinations accessibles sans visa pour chaque passeport.

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Classement du passeport algérien 2026 : combien de pays accessibles sans visa ?

Le verdict de novembre place désormais l’Algérie au 82ᵉ rang mondial. Concrètement, le passeport algérien ouvre les portes de 54 pays sans démarches de visa avant le départ (exemption totale ou visa à l’arrivée). Sur le plan géographique, la majorité des destinations accessibles aux détenteurs du passeport algérien (sans visa ou avec visa à l’arrivée) se concentre sur le continent africain. Le reste de cette liste se répartit principalement entre l’Asie et l’Amérique latine.

À l’échelle du Maghreb, le passeport marocain devance ses voisins en se classant à la 68ᵉ place mondiale, avec 69 destinations accessibles sans formalités préalables. Il est suivi de près par le passeport tunisien, qui occupe le 72ᵉ rang et ouvre les portes de 65 pays (sans visa ou avec visa à l’arrivée).

Sur le continent africain, trois pays se détachent nettement en tête du classement : les Seychelles (22ᵉ, 155 destinations), l’Île Maurice (26ᵉ, 149 pays) et l’Afrique du Sud (50ᵉ, 100 pays). Loin derrière ce trio de tête, l’Égypte doit se contenter de la 86ᵉ position mondiale avec seulement 49 pays ouverts sans visa.

Le Top 10 des passeports les plus puissants au monde en 2026

En tête de cette édition 2026 du Henley Passport Index, Singapour conserve sa couronne mondiale en ouvrant les portes de 193 destinations sans visa. Juste derrière, un trio composé du Japon, de la Corée du Sud et des Émirats arabes unis se partage la deuxième marche du podium avec 188 pays accessibles, devançant d’une courte tête la Suède (3ᵉ, avec 187 destinations).

Juste derrière ce podium, la quatrième place est particulièrement disputée : douze pays européens se partagent ce rang ex aequo avec 185 destinations accessibles sans visa. Il s’agit de l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède.

Au 5ᵉ rang mondial, six passeports européens permettent de voyager sans visa vers 184 pays : l’Autriche, la Grèce, Malte, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse. Ils devancent de justesse un groupe de sept nations classées à la 6ᵉ place (183 destinations), réunissant le Canada, la Croatie, la Hongrie, la Malaisie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie.

La fin de ce Top 10 reste très disputée : l’Australie, l’Estonie, la Lettonie, la Nouvelle-Zélande et la Tchéquie se partagent la 7ᵉ position (182 pays), devant la Lituanie au 8ᵉ rang (181 destinations). Enfin, les États-Unis et le Liechtenstein occupent conjointement la 9ᵉ place (180 pays), tandis que l’Islande ferme la marche en 10ᵉ position avec 179 destinations accessibles sans visa.

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