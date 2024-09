Passeport algérien : où partir avec un e-visa en 2024 ?

Pour franchir leurs frontières, plusieurs pays imposent l’obligation de visa pour leurs visiteurs. Cependant, pour faciliter cette démarche, de très nombreuses destinations optent pour le visa électronique, grâce à un système de délivrance en ligne.

Pour rappel, dans le dernier classement des passeports les plus puissants d’Henley & Partners, l’Algérie a réussi à intégrer le top 10 arabe, offrant ainsi aux détenteurs de son passeport une multitude de choix de destinations à visiter, que ce soit sans visa, avec un visa à l’arrivée, un visa électronique ou avec une autorisation de voyage électronique.

À LIRE AUSSI : Prendre l’avion en septembre 2024 : Top 5 des destinations accessibles depuis Alger à moins de 50€

44 destinations accessibles avec un visa électronique aux Algériens

En plus d’une vingtaine de destinations accessibles sans visa aux détenteurs du passeport algérien, ce document de voyage offre aussi un large choix de pays et de destinations touristiques à visiter seulement avec un visa électronique, en 2024.

Le visa électronique, aussi appelé un e-visa, est un document de voyage qui peut être demandé, en ligne, via un portail gouvernemental, ou dans une agence de voyages. Il permet de payer et de soumettre la demande de visa, par internet et de recevoir leur approbation par e-mail.

De l’Australie à l’Afrique du Sud en passant par l’Indonésie, le Salvador, le Qatar et Oman, le passeport algérien autorise, à ses détenteurs, de voyager vers 44 destinations avec un visa électronique.

Où voyager avec un e-visa en 2024 ?

En 2024, les voyageurs algériens pourront formuler une demande de visa électronique pour voyager à destination de l’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Antigua-et-Barbuda, l’Arménie, l’Australie, l’Azerbaïdjan, les Bahamas, le Bahreïn, le Bhoutan, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, la Colombie, la Côte d’Ivoire, les Émirats arabes unis et le Gabon.

Cette liste se poursuit avec la Guinée équatoriale, l’Indonésie, l’Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, Le Salvador, Lesotho, le Malawi. Mais aussi avec la Moldavie, Montserrat, Myanmar, Oman, l’Ouganda, l’Ouzbékistan et le Pakistan.

Par ailleurs, avec un visa électronique, les détenteurs du passeport algérien pourront visiter le Qatar, la République démocratique du Congo, Saint-kitts-et-Névis, Sainte-Hélène, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Singapour, le Soudan du Sud, la Thaïlande, le Togo, le Vietnam et la Zambie.

Quel est le processus de demande d’un e-visa ?

Ces 44 pays exigent aux ressortissants algériens de présenter un visa électronique avant de voyager. Par ailleurs, le processus de demande d’un e-visa implique, en général, de remplir un formulaire en ligne, de renseigner les coordonnées personnelles, de charger les documents requis et de régler les frais de voyage.

Une fois la demande traitée et approuvée, le document sera envoyé au voyageur par e-mail. Ce dernier devra imprimer une copie de son e-visa avant de voyager vers la destination choisie. Il est important de rappeler que les exigences pour les visas varient en fonction de la politique du pays de destination et de la nationalité du voyageur.

À LIRE AUSSI : Voyager sans visa : guide des destinations accessibles avec le passeport algérien