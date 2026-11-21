Bonne nouvelle pour les Algériens établis aux États-Unis. Le consulat général d’Algérie à New York a annoncé une révision à la baisse des frais consulaires liés à la délivrance des passeports algériens. Cette nouvelle tarification entre en vigueur à compter de ce samedi 21 novembre 2026.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la représentation consulaire a précisé les nouveaux montants applicables aux demandes de délivrance et de renouvellement des passeports. Cette mesure concerne les ressortissants algériens relevant de sa circonscription consulaire.

La révision tarifaire intervient conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 18 juillet 2026, fixant les contre-valeurs en devises étrangères des droits exigibles pour la délivrance des passeports par les représentations diplomatiques et consulaires algériennes, notamment ses articles 2 et 3.

Elle s’appuie également sur la décision n° 241 du 26 octobre 2026, relative aux taux de change retenus pour le calcul de ces droits au titre de l’année 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa USA pour les Algériens : l’entretien consulaire devient obligatoire pour ces catégories

Voici les nouveaux tarifs du passeport algérien aux États-Unis

La nouvelle grille tarifaire distingue les passeports de 28 et de 48 pages, ainsi que les catégories de demandeurs. Pour les adultes, les frais sont désormais fixés à 47 dollars pour un passeport de 28 pages et à 70 dollars pour celui de 48 pages.

Pour les mineurs et les étudiants, les tarifs sont respectivement de 24 dollars pour le passeport de 28 pages et de 35 dollars pour le document de 48 pages.

Voici le détail des nouveaux frais consulaires :

Passeport de 28 pages : Adultes : 47 dollars. Mineurs et étudiants : 24 dollars.

Passeport de 48 pages : Adultes : 70 dollars. Mineurs et étudiants : 35 dollars.



À travers cette annonce, le consulat général d’Algérie à New York invite les membres de la communauté nationale établis dans sa circonscription à prendre en considération ces nouveaux tarifs lors du dépôt de leurs demandes de délivrance ou de renouvellement de passeport.

Ainsi, cette révision s’applique depuis le 21 novembre 2026 et concerne les démarches consulaires effectuées auprès de cette représentation algérienne aux États-Unis.