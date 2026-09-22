Voyage en Algérie : les 3 cas prévus par le MAE pour entrer avec un passeport algérien périmé

Les binationaux qui prévoient un séjour en Algérie pendant les vacances de la Toussaint peuvent encore voyager avec un passeport biométrique ou une carte d’identité algériens périmés. Une condition est indispensable : présenter un passeport étranger en cours de validité. Ce dispositif dérogatoire, prolongé par le ministère des Affaires étrangères, s’applique sans visa jusqu’au 31 décembre 2026.

Une mesure réservée aux Algériens titulaires d’un passeport étranger

Dans un communiqué daté du 29 décembre 2025, le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines a annoncé la prolongation, « à titre exceptionnel et dérogatoire », d’un dispositif facilitant l’entrée et la sortie du territoire national. Selon ce texte, la décision a été prise en application d’instructions du président de la République.

Jusqu’au 31 décembre 2026, les ressortissants algériens détenteurs d’un passeport étranger en cours de validité peuvent entrer en Algérie et en sortir sans obtenir de visa au préalable, à condition de respecter les règles fixées par le ministère.

Attention : cette facilité ne concerne que les Algériens qui possèdent aussi un passeport étranger valide. Un Algérien établi en France qui n’a que la nationalité algérienne ne peut pas s’en prévaloir. Le communiqué précise qu’un titulaire de carte de résidence doit obligatoirement présenter un passeport en cours de validité aux postes-frontières.

Cas n° 1 : l’adulte binational

C’est la situation la plus courante. Le voyageur doit présenter :

un passeport étranger en cours de validité ;

accompagné d’un passeport biométrique algérien, même expiré, et/ou d’une carte nationale d’identité biométrique et électronique (CNIBE) algérienne, même expirée.

Le ministère impose une règle stricte : les documents présentés à la sortie du territoire doivent être les mêmes que ceux utilisés à l’entrée. Un voyageur arrivé avec son passeport étranger et sa CNIBE périmée devra donc repartir avec ces deux mêmes pièces.

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Cas n° 2 : les enfants de 15 ans et moins

Le communiqué prévoit une disposition spécifique pour les enfants de 15 ans et moins qui ont un passeport étranger mais aucune pièce d’identité algérienne, et qui voyagent avec leurs parents ou leurs tuteurs. Ils sont autorisés à accéder au territoire national, sans visa jusqu’au 31 décembre 2026, sur présentation :

de documents d’état civil établissant le lien de parenté : livret de famille, extrait de naissance ou fiche familiale ;

et/ou de documents attestant le statut de tuteur, comme une kafala ou un jugement de tutelle.

Cas n° 3 : un nom différent sur les deux documents

Il arrive que l’identité inscrite sur le passeport étranger ne corresponde pas exactement à celle des documents algériens. Le ministère recommande alors de se munir :

d’une attestation d’individualité, pour les erreurs minimes d’orthographe ;

de décisions judiciaires, lorsque les différences sont substantielles, par exemple un nom totalement différent.

Ce que le dispositif ne permet pas

Pas de passeport périmé seul : selon le communiqué, un passeport biométrique algérien expiré n’est utilisable pour entrer ou sortir qu’avec un passeport étranger valide.

selon le communiqué, un passeport biométrique algérien expiré n’est utilisable pour entrer ou sortir qu’avec un passeport étranger valide. Un passeport encore valide reste utilisable : la réglementation permet de renouveler le passeport biométrique six mois avant son expiration, mais le document reste valable jusqu’à sa date d’échéance.

la réglementation permet de renouveler le passeport biométrique six mois avant son expiration, mais le document reste valable jusqu’à sa date d’échéance. Pas de prolongation annoncée : à ce jour, aucune reconduction au-delà du 31 décembre 2026 n’a été rendue publique. Le dispositif prend fin à cette date, sauf nouvelle décision officielle.

Ces règles administratives peuvent évoluer ou faire l’objet de précisions. Il est recommandé de vérifier auprès du consulat d’Algérie dont vous dépendez avant toute démarche ou tout départ, afin d’éviter toute confusion.

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Vacances de la Toussaint : ce qu’il faut préparer avant de partir

Les vacances de la Toussaint 2026 sont fixées par l’arrêté du 22 octobre 2025 portant calendrier scolaire 2026-2027, consultable sur le site du ministère français de l’Éducation nationale.

Avant de réserver, quelques vérifications s’imposent :

s’assurer que le passeport étranger est valide pendant toute la durée du séjour, retour compris ;

emporter les originaux des documents algériens, même périmés, ainsi que les pièces d’état civil pour les enfants concernés ;

garder la même combinaison de documents à l’aller et au retour ;

suivre les éventuels changements du programme d’Algérie Ferries pour ceux qui voyagent par bateau.

Après le 31 décembre 2026 : anticiper le renouvellement

Faute de prolongation annoncée, les binationaux ont intérêt à anticiper le renouvellement de leurs documents algériens. Plusieurs services sont en cours de déploiement :

Renouvellement à distance : selon le secrétaire d’État chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib, la procédure d’établissement du passeport biométrique à distance est en phase pilote au consulat d’Algérie à Paris depuis fin juin 2026. Lors d’une réunion par visioconférence avec les chefs de centres consulaires, le 8 septembre 2026, il a annoncé une deuxième phase dans certains centres consulaires au cours des semaines suivantes, puis une généralisation à l’ensemble du réseau. Nous avions détaillé ce renouvellement du passeport algérien en ligne.

selon le secrétaire d’État chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib, la procédure d’établissement du passeport biométrique à distance est en phase pilote au consulat d’Algérie à Paris depuis fin juin 2026. Lors d’une réunion par visioconférence avec les chefs de centres consulaires, le 8 septembre 2026, il a annoncé une deuxième phase dans certains centres consulaires au cours des semaines suivantes, puis une généralisation à l’ensemble du réseau. Nous avions détaillé ce renouvellement du passeport algérien en ligne. Rendez-vous obligatoire à Nantes : le consulat d’Algérie à Nantes indique que les demandes de passeport et de carte d’identité biométrique se font sur rendez-vous en ligne. Il annonce aussi une permanence consulaire à Laval le dimanche 27 septembre 2026.

Combien coute le renouvellement d’un passport algérien à l’étranger ?

Procédure normale : l’équivalent de 6 000 DA (40 €) pour le passeport de 28 pages et de 9 000 DA (environ 60 €) pour le 48 pages.

: l’équivalent de 6 000 DA (40 €) pour le passeport de 28 pages et de 9 000 DA (environ 60 €) pour le 48 pages. Procédure accélérée (délai maximum de cinq jours) : 25 000 DA (environ 167 €) pour le 28 pages et 45 000 DA (environ 300 €) pour le 48 pages.

(délai maximum de cinq jours) : 25 000 DA (environ 167 €) pour le 28 pages et 45 000 DA (environ 300 €) pour le 48 pages. Mineurs et étudiants : en procédure normale, 3 000 DA (environ 20 €) pour le 28 pages et 4 500 DA (environ 30 €) pour le 48 pages. En procédure accélérée, 12 000 DA (environ 80 €) et 22 500 DA (environ 150 €).

: en procédure normale, 3 000 DA (environ 20 €) pour le 28 pages et 4 500 DA (environ 30 €) pour le 48 pages. En procédure accélérée, 12 000 DA (environ 80 €) et 22 500 DA (environ 150 €). Perte ou détérioration : une taxe de 10 000 DA (environ 67 €) s’ajoute au droit de timbre, ou 5 000 DA (environ 33 €) pour les mineurs et les étudiants.

: une taxe de 10 000 DA (environ 67 €) s’ajoute au droit de timbre, ou 5 000 DA (environ 33 €) pour les mineurs et les étudiants. Contre-valeur en devises : les ministres des Affaires étrangères et des Finances la fixent chaque année par arrêté conjoint, selon le cours du dinar. Pour 2026, les autorités retiennent un taux de 150 DA pour 1 €. Les montants en euros restent donc indicatifs, sauf le tarif de 40 € que les consulats appliquent effectivement. Confirmez-les auprès de votre consulat.

Les modalités de dépôt (avec ou sans rendez-vous, permanences, pièces à fournir) varient d’un consulat à l’autre. Avant de vous déplacer, consultez le site ou la page officielle de votre consulat de rattachement.

En pratique

Qui : les ressortissants algériens établis à l’étranger qui possèdent aussi un passeport étranger en cours de validité, ainsi que les enfants de 15 ans et moins dans les conditions du communiqué.

les ressortissants algériens établis à l’étranger qui possèdent aussi un passeport étranger en cours de validité, ainsi que les enfants de 15 ans et moins dans les conditions du communiqué. Jusqu’à quand : 31 décembre 2026.

31 décembre 2026. Documents : passeport étranger valide, avec un passeport biométrique et/ou une CNIBE algériens, même expirés. Les mêmes documents servent à l’entrée et à la sortie.

passeport étranger valide, avec un passeport biométrique et/ou une CNIBE algériens, même expirés. Les mêmes documents servent à l’entrée et à la sortie. Démarche : aucune demande préalable ; les documents sont présentés au poste-frontière.

aucune demande préalable ; les documents sont présentés au poste-frontière. Visa : non exigé pendant la durée du dispositif.

non exigé pendant la durée du dispositif. Textes officiels : communiqué du ministère des Affaires étrangères (PDF bilingue) et annonces du ministère.

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