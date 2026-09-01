Passeport algérien à l’étranger : nouveaux tarifs, taxe en devises… voici ce qui change

Bonne nouvelle pour la communauté algérienne établie à l’étranger ! Un arrêté ministériel publié ce samedi 29 août vient clarifier et moderniser les modalités de calcul du passeport algérien dans nos consulats. Comment est fixée la contre-valeur annuelle en devise des droits de timbre ? Quel impact direct sur votre budget lors de votre prochain renouvellement ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle disposition réglementaire.

La loi de finances 2026 revoit la délivrance du passeport algérien à l’étranger. Elle ajuste le montant du droit de timbre et modernise la méthode de calcul de sa contre-valeur en devises dans les consulats.

Publié au Journal officiel n° 62 du 29 août, un arrêté interministériel fixe désormais les règles de calcul annuel de la contre-valeur en devises du droit de timbre sur les passeports établis à l’étranger.

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Passeport algérien à l’étranger : comment est calculée la taxe en devises ?

Conformément à l’article 136 bis du code du timbre, l’article 1er de cet arrêté précise le nouveau cadre : il établit le montant annuel en devises des droits de timbre pour la délivrance d’un passeport algérien auprès de nos ambassades et consulats.

Selon l’article 2, le montant des droits de timbre en monnaie étrangère s’appuie directement sur les taux de conversion annuels transmis par la Banque d’Algérie, au plus tard le 7 janvier de chaque année. Ces taux sont transmis chaque année au ministre des Affaires étrangères par arrêté du ministre des Finances.

Ces nouveaux taux s’appliquent dès maintenant dans l’ensemble du réseau diplomatique et consulaire. Pour la communauté algérienne résidant à l’étranger — que ce soit à Paris, Montréal ou Dubaï —, le tarif du passeport en euros, dollars ou dirhams sera désormais réajusté chaque année selon l’évolution du cours du dinar.

Prix du passeport algérien à l’étranger : ce qu’il faut payer en 2026

La loi de finances 2026 revoit également les montants en dinars. Pour une demande de passeport standard, comptez l’équivalent de 6 000 DA pour le livret classique de 28 pages et 9 000 DA pour le format 48 pages.

Obtenir son passeport sous cinq jours maximum reste possible, mais à un coût nettement supérieur. En formule accélérée, le tarif s’élève à l’équivalent de 25 000 DA pour le modèle de 28 pages et atteint 45 000 DA pour le 48 pages — de quoi inciter chacun à peser le pour et le contre avant de commander.

Des réductions ciblées sont prévues pour les mineurs et les étudiants. Pour un traitement classique, le droit de timbre baisse à l’équivalent de 3 000 DA (28 pages) et 4 500 DA (48 pages). En formule accélérée, ces montants passe-partout s’établissent respectivement à 12 000 DA et 22 500 DA — un coup de pouce bienvenu pour le budget des familles.

Attention, perdre ou abîmer son passeport coûtera plus cher. Le texte impose en effet le paiement d’une taxe supplémentaire de 10 000 DA, qui s’ajoute au droit de timbre initial lors de la nouvelle demande.

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