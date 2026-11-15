Passeport algérien : les tarifs changent pour les ressortissants établis à l’étranger

Bonne nouvelle pour les membres de la diaspora : les tarifs du passeport algérien viennent d’être revus à la baisse. Désormais, les nouveaux droits de timbre allègent considérablement la facture pour les ressortissants établis à l’étranger. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle grille tarifaire.

C’est le député Djamai Nedjah qui a officialisé l’entrée en vigueur de cette mesure destinée à la communauté algérienne établie à l’étranger. Selon le type de document et le profil du demandeur, les nouveaux tarifs s’échelonnent désormais de 20 à 60 euros.

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Passeport algérien à l’étranger : la grille complète des nouveaux prix (de 20 à 60 euros)

Les ressortissants algériens résidant à l’étranger profitent désormais de tarifs revus à la baisse pour faire établir ou renouveler leur passeport. C’est Djamai Nedjah, député représentant la communauté nationale à l’étranger, qui a officialisé la nouvelle le 14 novembre dernier, détaillant au passage les nouvelles règles applicables aux droits de timbre.

Toujours selon le parlementaire, l’entrée en vigueur de cette mesure est immédiate, prenant effet dès la publication de son annonce. Le nouveau barème s’applique aussi bien aux passeports de 28 pages qu’à ceux de 48 pages, avec une tarification adaptée selon le profil du demandeur : d’un côté les adultes, et de l’autre les mineurs ainsi que les étudiants.

Concrètement, la nouvelle grille tarifaire fixe le coût du passeport de 28 pages à 40 euros pour les adultes et à 20 euros pour les mineurs et étudiants. Pour le modèle de 48 pages, les montants s’établissent respectivement à 60 euros pour le tarif plein et à 30 euros pour le tarif réduit.

Le consulat d’Algérie à Bruxelles officialise ces nouveaux montants

Cette grille tarifaire a également été officialisée par le Consulat général d’Algérie à Bruxelles. Dans un récent communiqué, la représentation diplomatique informe ainsi les ressortissants algériens établis en Belgique et au Luxembourg de l’application immédiate de ces droits de timbre réduits pour la délivrance de leurs passeports.



Pour justifier cette mise à jour, la représentation consulaire s’appuie sur deux textes officiels : d’une part, l’arrêté interministériel du 18 juillet 2026, qui détermine l’équivalent en devises étrangères des droits de timbre pour les passeports délivrés à l’étranger, et d’autre part, la décision n° 241 du 26 octobre 2026, qui encadre les taux de change applicables pour l’année en cours.

Cette annonce offre ainsi une validation officielle des nouveaux prix du passeport algérien aux membres de la diaspora résidant en Belgique et au Luxembourg.

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