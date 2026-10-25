Passeport algérien pour enfant : dossier et démarches en Algérie ou au consulat

Tout Algérien, quel que soit son âge, doit voyager avec son propre passeport biométrique. Pour les moins de 19 ans, ce document reste valable cinq ans. Pièces à fournir, présence de l’enfant, autorisation paternelle et retrait : voici la démarche, en Algérie comme au consulat.

Passeport biométrique pour enfant en Algérie : une validité de 5 ans

Depuis le 24 novembre 2015, tout voyageur algérien doit détenir un passeport biométrique, enfants compris. Les mineurs ne peuvent donc plus figurer sur le passeport de leurs parents. Chaque enfant doit disposer de son propre document pour quitter le territoire.

La durée de validité dépend de l’âge du titulaire. Le passeport biométrique est valable dix ans pour les majeurs et cinq ans pour les mineurs. En Algérie, la majorité est fixée à 19 ans : un jeune reste donc mineur au sens du passeport jusqu’à cet âge.

Le passeport est fabriqué en Algérie, y compris lorsque la demande est déposée dans un consulat. Ce circuit allonge les délais entre le dépôt et la remise. Mieux vaut donc lancer la démarche bien avant les vacances.

Demande de passeport pour mineur en Algérie : quels documents fournir et où déposer le dossier ?

En Algérie, le dossier se dépose auprès de n’importe quelle commune, circonscription administrative ou daïra de la wilaya de résidence. Cette souplesse permet de choisir le guichet le plus pratique. Le dépôt et l’enregistrement des données biométriques donnent lieu à la remise d’un récépissé.

le formulaire de demande, rempli et signé par le tuteur légal ;

l’extrait d’acte de naissance spécial n° 12-S de l’enfant ;

le certificat de nationalité algérienne, pour une première demande, si l’enfant n’a pas de carte d’identité biométrique ;

le certificat de scolarité, pour un enfant scolarisé ;

quatre photos d’identité en couleur, numériques et identiques, sur fond blanc uni ;

une quittance fiscale ou un timbre fiscal correspondant au document demandé.

Les mineurs de moins de 19 ans sont dispensés du certificat de résidence. Pour un renouvellement, il faut ajouter l’ancien passeport arrivé à expiration, avec l’acte de naissance du père ou de la mère. À défaut, l’acte de décès de l’un des deux parents est demandé, comme le précise le site du ministère de l’Intérieur.

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Passeport algérien pour enfant en France : les démarches à effectuer au consulat

Les familles établies à l’étranger déposent la demande auprès du service consulaire de leur lieu de résidence. Le consulat d’Algérie à Nantes exige notamment la carte d’immatriculation consulaire en cours de validité, un formulaire signé et l’acte de naissance 12-S. Le dossier comprend aussi un justificatif de domicile, un certificat de scolarité et quatre photos.

Pour un binational, la carte d’identité française remplace le titre de séjour. Le consulat réclame aussi un justificatif du groupe sanguin et, le cas échéant, l’acte de mariage ou le jugement de divorce des parents. Les droits de chancellerie s’élèvent à 30 euros pour les mineurs et les étudiants, contre 60 euros pour les adultes.

Les règles peuvent varier légèrement d’un consulat à l’autre. Il est recommandé de vérifier la liste des pièces auprès de son consulat de rattachement avant le dépôt, afin d’éviter toute confusion.

Présence de l’enfant dès 12 ans et autorisation paternelle : quelles sont les règles ?

La présence de l’enfant dépend de son âge. Avant 12 ans, elle n’est pas exigée au dépôt, à condition que les photos soient conformes. Le consulat peut toutefois la demander s’il doit procéder à une vérification.

À partir de 12 ans, l’enfant doit être présent pour la prise d’empreintes digitales. Il doit être accompagné de son père, de sa mère si le père n’a pas la nationalité algérienne, ou de son tuteur légal. Une mère divorcée qui a la garde de l’enfant fournit une copie du jugement de divorce.

Les consulats peuvent demander des pièces complémentaires selon la situation familiale. La mère qui accompagne l’enfant parce que le père est étranger fournit la copie de la pièce d’identité de celui-ci. En cas de doute, mieux vaut interroger le consulat avant de se déplacer.

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Passeport biométrique pour mineur : tarifs, délais, suivi et retrait du document

Le montant du droit de timbre varie selon le type de passeport et le délai choisi. En Algérie, la quittance fiscale doit correspondre à la nature du document demandé. Le paiement s’effectue au moment du dépôt du dossier.

Lorsque le passeport est prêt, un SMS invite le demandeur à se présenter au lieu de dépôt. Le retrait se fait sur présentation du récépissé, d’une pièce d’identité et de l’ancien passeport. Les enfants de plus de 12 ans doivent être présents pour une confrontation d’empreintes.

Pour le retrait du passeport d’un mineur, le tuteur légal absent doit fournir une autorisation paternelle légalisée et la copie de sa pièce d’identité. Un passeport non retiré est détruit six mois après la notification de sa disponibilité. La nouvelle demande coûte alors le double du droit de timbre, sauf cas de force majeure.

Il est possible de suivre sa demande de passeport en ligne pour anticiper le retrait. En cas de départ imprévu sans passeport valide, un passeport d’urgence peut être demandé dans des cas exceptionnels. Ce document reste toutefois réservé à des situations précises.

Passeport pour enfant : quelles différences entre une demande en Algérie et au consulat ?

La démarche suit les mêmes principes en Algérie et à l’étranger. Quelques différences pratiques concernent toutefois le lieu de dépôt, le justificatif de résidence et le tarif. Voici les principaux repères.

Lieu de dépôt : commune, circonscription administrative ou daïra en Algérie ; service consulaire à l’étranger.

commune, circonscription administrative ou daïra en Algérie ; service consulaire à l’étranger. Justificatif de résidence : aucun certificat de résidence pour un mineur en Algérie ; carte d’immatriculation consulaire et justificatif de domicile à l’étranger.

aucun certificat de résidence pour un mineur en Algérie ; carte d’immatriculation consulaire et justificatif de domicile à l’étranger. Présence de l’enfant : obligatoire dès 12 ans dans les deux cas.

obligatoire dès 12 ans dans les deux cas. Tarif au consulat en France : 30 euros pour un mineur.

30 euros pour un mineur. Validité : cinq ans pour tous les mineurs.

Avant de partir, vérifiez aussi les conditions d’entrée de votre destination. Notre guide recense les pays accessibles sans visa ou avec un e-visa pour les Algériens. Un passeport valide pour chaque enfant reste dans tous les cas indispensable.

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