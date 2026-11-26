Bonne nouvelle pour les voyageurs : depuis le 24 novembre 2026, entrer aux Maldives devient encore plus simple et rapide. L’archipel délivre désormais automatiquement un e-Visa touristique à l’arrivée, envoyé directement par e-mail après le passage à l’immigration, sans aucune démarche préalable avant le départ. Pour fluidifier davantage l’accueil, le pays ouvre également ses portiques automatisés de contrôle aux frontières aux ressortissants de plusieurs dizaines de nationalités.

Selon un communiqué publié le 24 novembre 2026 par les services maldiviens de l’immigration, les voyageurs étrangers bénéficient désormais de procédures grandement simplifiées à l’aéroport international de Velana (près de Malé). L’archipel y déploie la délivrance automatique de visas électroniques touristiques, tout en ouvrant l’accès aux portiques automatisés de contrôle des passeports (e-Gates) pour les passagers éligibles.

Ces deux nouveautés font partie intégrante du plan gouvernemental « Maldives 2.0 », un vaste projet dédié à la modernisation et à la numérisation des services publics de l’archipel.

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Le visa touristique électronique devient automatique à l’arrivée aux Maldives

Depuis le 24 novembre, tout voyageur étranger entrant aux Maldives pour un séjour touristique reçoit automatiquement un visa électronique dès son passage à l’immigration. Ce système s’applique à l’ensemble des passagers, qu’ils empruntent les nouveaux portiques automatisés ou les guichets classiques.

Le traditionnel tampon sur le passeport laisse désormais place à un document entièrement dématérialisé. Les détails de ce visa électronique — dont la durée de séjour autorisée — sont envoyés directement à l’adresse e-mail indiquée lors de la soumission de la déclaration de voyage (Traveller Declaration) sur le portail IMUGA. Les autorités recommandent donc de vérifier attentivement l’exactitude de cette adresse avant le départ, précisant que les jeunes enfants ou les personnes âgées sans messagerie personnelle peuvent renseigner celle d’un proche voyageant avec eux ou une adresse accessible.

Par ailleurs, chaque visiteur peut vérifier en ligne la validité de son visa et le temps de séjour restant sur le site officiel de Maldives Immigration, en saisissant simplement sa nationalité, son numéro de passeport et sa date de naissance. Enfin, ce visa électronique est automatiquement invalidé dès la sortie du territoire maldivien.

Pas de visa à demander avant le voyage

Contrairement aux dispositifs déployés dans de nombreux autres pays, le système maldivien n’exige aucune demande de visa électronique avant le départ. Les voyageurs restent toutefois tenus de respecter les conditions d’entrée suivantes :

détenir un passeport valide ;

disposer d’un billet de retour ou de continuation de voyage ;

fournir une réservation d’hébergement confirmée et justifier de ressources financières suffisantes (ou d’une attestation de prise en charge validée par les autorités maldiviennes) ;

compléter la déclaration de voyage électronique avant l’arrivée ;

présenter un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, si applicable.

Cette déclaration de voyage gratuite doit être remplie en ligne sur le portail officiel dans les 96 heures précédant l’arrivée aux Maldives. Obligatoire pour chaque passager, cette démarche individuelle s’applique également aux enfants. À noter que depuis le 15 août 2024, cette formalité n’est plus requise au départ de l’archipel.

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