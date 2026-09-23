Passeport algérien en France : Metz sans RDV, retrait à Laval le 27 septembre, Paris en ligne

À quelques semaines de la Toussaint, trois consulats d’Algérie en France ont précisé leurs règles pour le passeport biométrique. Metz accepte les dossiers avec ou sans rendez-vous, le consulat de Nantes tient une permanence à Laval le dimanche 27 septembre pour le retrait des documents, et Paris reste le seul poste où le renouvellement se fait entièrement en ligne. Pour Laval, les usagers dont le document est prêt doivent s’inscrire avant le vendredi 25 septembre à 9h.

Les demandes de passeports affluent dans les consulats algériens de France à l’approche des vacances de fin d’année. Plusieurs postes ont publié ces derniers jours des communiqués pour organiser l’accueil des usagers. Voici ce qu’il faut savoir, consulat par consulat.

Laval : une permanence du consulat de Nantes le dimanche 27 septembre

Dans un communiqué daté du 19 septembre 2026, le consulat d’Algérie à Nantes annonce une permanence consulaire pour les Algériens de Laval et de ses environs :

Date et horaires : dimanche 27 septembre 2026, de 9h30 à 14h00.

dimanche 27 septembre 2026, de 9h30 à 14h00. Adresse : Chemin de la Fuye, 132 avenue du Général Patton, à Laval.

Attention : cette permanence ne sert pas à déposer une nouvelle demande de passeport. Elle est réservée à quatre prestations :

l’enregistrement des données biométriques (empreintes) ;

le retrait des passeports et des cartes nationales d’identité ;

la remise des attestations de sursis ;

la remise des cartes de dispense du service national.

Qui est concerné ?

L’enregistrement des données biométriques s’adresse uniquement aux personnes qui ont déposé un dossier complet de passeport ou de carte d’identité biométrique électronique (CNIBE) lors de la précédente permanence tenue à Laval le 13 septembre. Celles-ci n’ont pas besoin de s’inscrire.

La permanence concerne aussi les ressortissants dont le passeport ou la carte d’identité est déjà disponible au consulat de Nantes et qui souhaitent le récupérer à Laval.

Inscription obligatoire avant le 25 septembre à 9h

La permanence consulaire de Laval se tiendra le dimanche 27 septembre 2026, de 9 h 30 à 14 h, au Chemin de la Fuye, 132 avenue du Général Patton. Elle permettra l’enregistrement des données biométriques pour les personnes ayant déposé un dossier le 13 septembre, ainsi que le retrait des passeports et des cartes d’identité. Pour retirer un document disponible au consulat, il faut s’inscrire au plus tard le vendredi 25 septembre à 9 h, via le lien ou le QR code du communiqué, afin que le consulat l’apporte sur place. Les personnes qui viennent pour l’enregistrement biométrique n’ont pas besoin de s’inscrire. Le communiqué est disponible sur la page officielle du consulat d’Algérie à Nantes.

Pour une première demande ou un renouvellement dans la circonscription de Nantes, le dépôt du dossier se fait au consulat, comme nous l’indiquions dans notre article sur les conditions d’entrée en Algérie avec un passeport algérien périmé. Mieux vaut vérifier les modalités de dépôt auprès du consulat avant de se déplacer.

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Metz : avec ou sans rendez-vous, mais les rendez-vous passent en priorité

Le consulat d’Algérie à Metz a publié le mardi 15 septembre 2026, sur sa page Facebook officielle, un communiqué rappelant que les Algériens de sa circonscription peuvent déposer leur demande de passeport biométrique électronique avec ou sans rendez-vous, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement. Le consulat avait déjà annoncé cette possibilité début avril 2026.

La representation diplomatique à Metz fixe toutefois un ordre de priorité : les personnes qui ont réservé un créneau sur son site passent en premier, au guichet comme dans le traitement du dossier. Il recommande donc de prendre rendez-vous. Pour rappel, il avait instauré un système de rendez-vous pour les passeports et cartes d’identité biométriques à partir du 19 avril 2024.

Le consulat rappelle aussi qu’un passeport biométrique peut être renouvelé dès six mois avant sa date d’expiration. Inutile d’attendre les dernières semaines de validité pour lancer la démarche.

Comment retirer son passeport à Metz ?

Selon le site du consulat, le retrait se fait sans rendez-vous, du mardi au samedi de 9h00 à 15h00, au guichet dédié. Il faut présenter :

le récépissé de dépôt ;

l’ancien passeport, valide ou périmé ;

l’original de l’acte de naissance 12S, s’il a été rendu lors du dépôt.

La présence du titulaire est obligatoire à partir de 12 ans, pour la vérification des empreintes.

Paris : le renouvellement en ligne, réservé aux inscrits du consulat général

Depuis le mercredi 24 juin 2026, les Algériens immatriculés au consulat général d’Algérie à Paris peuvent renouveler leur passeport biométrique sans se présenter au guichet. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a lancé le service au siège du ministère des Affaires étrangères, en présence du secrétaire d’État chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib.Le consul général à Paris, Chabane Berdja, a remis en direct le premier passeport délivré par cette voie.

Comme nous l’avions détaillé dans notre article sur le renouvellement en ligne pour les Algériens de Paris, la démarche se fait sur une plateforme du ministère de l’Intérieur. L’usager y crée un espace personnel sécurisé, dépose sa demande, téléverse les pièces numérisées et suit son dossier.

Pour l’instant, seules les personnes immatriculées auprès du consulat général de Paris peuvent utiliser ce service, et uniquement pour un renouvellement. Dans un tutoriel vidéo publié le 11 septembre 2026, le consulat précise que le passeport doit avoir expiré ou expirer dans moins de six mois.

Les agents du consulat contrôlent d’abord le dossier, puis confirment sa prise en charge par courriel ou demandent une correction. Le demandeur se reconnecte ensuite à son espace personnel pour téléverser le justificatif de paiement, dont le montant dépend de son âge et du type de passeport. Le consulat insiste sur la conformité de la photo : une photo non conforme peut entraîner le rejet de la demande.

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Bientôt le renouvellement en ligne dans d’autres consulats

Le 8 septembre 2026, Sofiane Chaib a réuni en visioconférence les chefs de centres consulaires. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, il a donné des instructions pour préparer la deuxième phase du passeport biométrique à distance. Le ministère prévoit de lancer cette phase dans les semaines à venir dans certains centres consulaires, avant de l’étendre à l’ensemble du réseau diplomatique et consulaire. Nous avions présenté cette annonce dans notre article sur le renouvellement du passeport algérien en ligne.

Au 23 septembre, aucun consulat n’a été nommé. Tant que votre consulat de rattachement n’a pas annoncé l’ouverture du service, le dépôt au guichet reste la règle.

D’autres permanences mobiles prévues d’ici fin octobre

Le ministère des Affaires étrangères publie sur son site officiel le programme des permanences consulaires itinérantes de septembre et d’octobre. En France, plusieurs déplacements sont encore prévus :

Consulat de Bordeaux : Pau le 26 septembre, La Rochelle le 17 octobre, Agen le 31 octobre.

: Pau le 26 septembre, La Rochelle le 17 octobre, Agen le 31 octobre. Consulat de Montpellier : Alès le 26 septembre, Perpignan le 10 octobre, Nîmes le 24 octobre.

: Alès le 26 septembre, Perpignan le 10 octobre, Nîmes le 24 octobre. Consulat de Nantes : Laval le 27 septembre, Quimper les 4 et 18 octobre, Angers les 11 et 25 octobre.

: Laval le 27 septembre, Quimper les 4 et 18 octobre, Angers les 11 et 25 octobre. Consulat de Strasbourg : Saint-Dié-des-Vosges le 27 septembre, Colmar le 4 octobre, Mulhouse le 11 octobre.

: Saint-Dié-des-Vosges le 27 septembre, Colmar le 4 octobre, Mulhouse le 11 octobre. Consulat de Marseille : Port-de-Bouc le 26 septembre, Arles le 17 octobre, Avignon le 31 octobre (adresses à préciser).

: Port-de-Bouc le 26 septembre, Arles le 17 octobre, Avignon le 31 octobre (adresses à préciser). Consulat de Nice : Toulon les 26 septembre et 17 octobre, Manosque le 24 octobre.

: Toulon les 26 septembre et 17 octobre, Manosque le 24 octobre. Consulat de Saint-Étienne : Clermont-Ferrand le 17 octobre.

: Clermont-Ferrand le 17 octobre. Consulat de Besançon : Saint-Claude le 25 octobre.

Les adresses et les numéros de contact figurent dans le programme officiel. Certaines permanences exigent une inscription préalable : vérifiez les conditions auprès de votre consulat avant de vous déplacer.

Les prestations proposées varient d’une permanence à l’autre : dépôt de dossier, enrôlement biométrique ou simple retrait. Une inscription préalable est souvent demandée.

Nos conseils avant de vous déplacer

Anticipez : un renouvellement peut être demandé dès six mois avant l’expiration du passeport. Pendant les vacances de la Toussaint, du 17 octobre au 2 novembre, puis à l’approche des fêtes de fin d’année, l’affluence augmente dans les consulats.

: un renouvellement peut être demandé dès six mois avant l’expiration du passeport. Pendant les vacances de la Toussaint, du 17 octobre au 2 novembre, puis à l’approche des fêtes de fin d’année, l’affluence augmente dans les consulats. Passez uniquement par les canaux officiels : prenez rendez-vous directement sur la plateforme indiquée par votre consulat de rattachement. Méfiez-vous des intermédiaires qui proposent, contre paiement, de réserver un créneau à votre place.

: prenez rendez-vous directement sur la plateforme indiquée par votre consulat de rattachement. Méfiez-vous des intermédiaires qui proposent, contre paiement, de réserver un créneau à votre place. Vérifiez les liens : pour les inscriptions aux permanences, passez par la page officielle du consulat plutôt que par des liens partagés sur les réseaux sociaux.

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