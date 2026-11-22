La communauté algérienne installée au Québec et dans les provinces voisines doit composer avec un nouveau barème. Le consulat général d’Algérie à Montréal a annoncé l’entrée en vigueur immédiate d’une grille révisée des droits de timbre réclamés pour l’établissement ou le renouvellement du passeport algérien.

Les montants, exprimés en dollars canadiens, varient désormais entre 35 et 100 selon le format du document et la situation du demandeur.

Cette actualisation ne sort pas de nulle part. Elle découle directement de l’arrêté interministériel signé le 18 juillet 2026, complété par la décision n° 241 du 26 octobre de la même année. Ce second texte fixe les taux de conversion retenus pour traduire en devises étrangères les droits exigibles dans les représentations diplomatiques et consulaires de l’Algérie.

Passeport algérien à Montréal : le détail des montants en dollars canadiens

La nouvelle tarification repose sur deux critères simples : le nombre de pages du document et le statut du titulaire. Un passeport de 28 pages revient à 70 dollars canadiens pour un adulte, contre 35 dollars pour un mineur ou un étudiant. Le format de 48 pages, lui, est facturé 100 dollars aux majeurs et 50 dollars aux mêmes catégories réduites.

Autrement dit, les étudiants et les mineurs bénéficient d’une réduction de moitié sur l’ensemble des formats proposés. Un avantage non négligeable pour les familles algériennes du Canada, dont beaucoup renouvellent plusieurs documents simultanément. La représentation consulaire invite d’ailleurs les ressortissants de sa circonscription à intégrer ces montants dans leurs démarches à venir.

Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large amorcée à l’automne. À la mi-novembre, une révision à la baisse des droits de timbre pour la diaspora avait déjà été officialisée, avec une fourchette comprise entre 20 et 60 euros pour les pays de la zone euro.



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Ce que la mesure change concrètement pour la diaspora au Canada

L’objectif affiché par les autorités est double : harmoniser les pratiques d’un consulat à l’autre et éviter les écarts injustifiés entre les communautés selon leur pays d’accueil. La conversion annuelle permet de suivre l’évolution réelle des monnaies sans multiplier les textes.

Pour les familles, l’arithmétique est vite faite. Un couple avec deux enfants scolarisés qui opte pour le format de 28 pages déboursera 210 dollars canadiens au total. Le choix du format 48 pages, destiné aux grands voyageurs, alourdit sensiblement l’addition mais reste pertinent pour ceux qui multiplient les déplacements et les visas.

Le consulat général recommande de vérifier le barème avant tout dépôt de dossier, les anciens montants n’étant plus recevables. Aucune période transitoire n’a été mentionnée dans l’avis : la grille s’applique dès sa publication, sur l’intégralité de la circonscription consulaire de Montréal.

Reste aux ressortissants concernés à anticiper leurs démarches. Les périodes précédant les vacances d’été génèrent traditionnellement un afflux de demandes dans les services consulaires, et le renouvellement d’un passeport biométrique suppose des délais de traitement qu’il vaut mieux ne pas sous-estimer.

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