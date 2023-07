Passée de 4 à 300 employés, la « success-story » d’une entreprise créée par une femme algérienne

C’est l’histoire d’une entreprise algérienne qui souffle sa 5ᵉ bougie sur le marché national. Niall, entreprise de fabrication de produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle, est devenu, au fil des années, parmi les incontournables de la sphère des marques de beauté en Algérie.

Alors qu’elle ne comptait que 4 employés au début de son aventure, l’entreprise Niall est aujourd’hui forte de ces 300 employés, avec, à la clef, deux sites de production.

Dans ce domaine qui connaît une rude concurrence, Niall est le fruit de la persévérance de sa créatrice, Amina Touat. En effet, la jeune directrice de cette entreprise est revenue sur son parcours qui l’a conduit aux plus hauts échelons.

La « success-story » de Niall et ses objectifs

La directrice de la marque Niall, Amina Touat, est revenue sur son parcours et sur l’aventure fleurissante de son entreprise, « Ça n’a pas été facile pour moi en tant que jeune femme de m’imposer dans ce domaine. Mais, nous avons réussi grâce à Dieu », dit-elle.

Avec une gamme de plus en plus riche en produits, Niall se donne les moyens de rêves. Amina Touat ajoute, « On a 120 produits qui sont disponibles sur le marché », explique-t-elle.

Dévoilant la recette de son succès, la directrice de la marque algérienne de produits cosmétiques et d’hygiène a ajouté, « Il fallait apporter un souffle jeune dans ce domaine, c’est ce que nous avons fait. Avec les jeunes, on avance davantage », affirme Amina Touat au micro de la chaîne algérienne El-Bilad.

Finalement, la directrice de la marque s’est livrée sur ses objectifs, « Nous espérons que nos produits soient exportés dans un avenir proche », indique-t-elle.