Passages nuageux, pluies, orages… que nous réserve la météo ce mercredi 6 mars ?

D’après les dernières prévisions météorologiques de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi 6 mars, un paysage céleste varié est à prévoir à travers les différentes régions de l’Algérie. En poursuivant la lecture de cet article, découvrez ce que vous réserve le temps et préparez-vous en conséquence.

En effet, un ciel passagèrement nuageux devrait dominer les horizons des régions de l’Ouest et du Centre du pays, offrant ainsi un spectacle changeant aux habitants de ces régions. Cependant, sur les hauts plateaux, une météo plus capricieuse est à anticiper, avec un ciel souvent voilé à localement nuageux et quelques précipitations éparses.

Ces pluies pourraient parfois revêtir un caractère orageux, apportant ainsi une dynamique atmosphérique plus intense. Toutefois, une amélioration est à prévoir en fin de soirée, apaisant ainsi les conditions météorologiques.

Il est également à noter que ces précipitations pourraient localement évoluer vers le littoral centre au cours de la soirée, impactant ainsi les régions côtières avec des averses intermittentes. Du côté des régions Est, un ciel partiellement voilé est prévu, offrant ainsi une atmosphère plus clémente à ces contrées. Quant aux vastes étendues sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra en général, offrant ainsi des conditions ensoleillées aux habitants du Sud du pays.

En outre, les prévisions météorologiques émises par l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi 6 mars dévoilent un panorama varié des conditions climatiques à travers le pays. En effet, une attention particulière se porte sur deux wilayas du grand Sud, In Salah et Djanet, où l’ONM a émis une alerte de vigilance jaune pour « vent violent ». Il est donc vivement recommandé de faire preuve de prudence dans ces régions.

Par ailleurs, le bulletin météo de ce mercredi nous livre également les prévisions des températures maximales pour la journée à venir. Sur les régions côtières, le thermomètre oscillera entre 18 et 22 °C. Pour les régions intérieures, des températures allant de 15 à 23 °C sont à prévoir. Quant aux vastes étendues sahariennes, le mercure atteindra des sommets entre 19 et 35 °C.

En détaillant les températures dans différentes villes du pays, Météo Algérie a fait savoir que ce mercredi, Annaba affichera 16 °C, tandis que Béjaia et Tenes enregistreront 17 °C. À Tipaza, la température sera de 18 °C et à Tlemcen, elle atteindra 20 °C. Par ailleurs, d’autres villes connaîtront des variations thermiques, avec 12 °C à Tebessa et Guelma, 14 °C à Bouira et 19 °C à Chlef et Relizane. De plus, Illizi enregistrera une température de 26 °C tandis que In Salah et Tindouf connaîtront une journée à 27 °C.