Passagers à mobilité réduite : comment bénéficier d’une assistance à l’aéroport d’Alger ?

L’aéroport international d’Alger continue d’enregistrer des améliorations au niveau de ses services et de ses infrastructures. Et ce, afin de permettre à ses passagers de profiter au mieux de leur passage via ses structures et de profiter d’un voyage agréable.

Pour ce faire, il s’est engagé dans une série de travaux de réhabilitation et d’amélioration de ses services, de manière à prendre en charge toutes les catégories de ses passagers.

Aéroport d’Alger : assistance spéciale pour les passagers à mobilité réduite

Dans un communiqué, mis en ligne jeudi 4 janvier 2024, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a fait savoir que les passagers à mobilité réduite peuvent bénéficier d’une assistance spéciale lors d’une réservation ou de l’achat de leur billet de voyage.

Par ailleurs, la SGSIA rappelle que lors des formalités d’enregistrement, il est nécessaire de se présenter au service Marhaba de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, ou au niveau des services SWISSPORT, en cas de compagnie aérienne étrangère. La société d’assistance prendra en charge ses voyageurs à mobilité réduite de l’enregistrement jusqu’à leur avion.

Dans son communiqué, l’aéroport d’Alger rappelle avoir installé des aménagements spécifiques accessibles aux personnes à mobilité réduite et utilisable sans difficulté. Notamment, des places de parkings, sièges adaptés, ascenseurs, sanitaires… disponibles au niveau des différents espaces de l’aéroport international d’Alger.

Service Marhaba chez Air Algérie

Par ailleurs, pour permettre à ces passagers de voyager plus confortablement, Air Algérie propose le service Marhaba. Dans ce sillage, elle met à leur disposition des chaises roulantes dont la réservation doit se faire 48 heures avant le vol de la compagnie.

Rappelons, un accompagnateur, âgé d’au moins de 18 ans, est parfois nécessaire dans certains cas, capable d’assister la personne en question sous condition d’un justificatif médical.

