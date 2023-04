Passagers à mobilité réduite : Air Algérie publie une note importante

En plus de renforcer son programme aérien avec des nouveautés et de proposer ses meilleures offres tarifaires, la compagnie aérienne nationale double ses efforts pour faire profiter ses voyageurs d’une meilleure expérience voyage et rendre leur déplacement plus confortable.

Dans ce sillage, le transporteur aérien national revient avec un nouveau communiqué, publié en ce dimanche 23 avril 2023, pour annoncer une nouvelle qui concerne une catégorie de ses voyageurs. Il s’agit notamment des passagers aux besoins spécifiques.

Service Marhaba : Air Algérie annonce une nouvelle mesure

En effet, dans le communiqué en question, Air Algérie s’adresse aux bénéficiaires de son service « Marhaba ». Ce dernier est dédié pour les passagers aux besoins particuliers, notamment ceux souffrant d’une mobilité réduite. Et ce, pour leur permettre de voyager plus confortablement.

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale indique dans sa note qu’à partir du 1 mai 2020, la réservation d’une chaise roulante doit se faire au niveau des agences Air Algérie. Et ce, au plus tard 48 heures avant la date du vol. En revanche, le transporteur aérien national précise que le nombre de ces chaise roulante reste limité. Et ce, pour des raisons de sécurité, de confort et de qualité de son service.

Air Algérie explique également que dans certains cas, un accompagnateur, âgé d’au moins 18 ans, capable d’assister la personne dont il a la charge est nécessaire. Et ce, sur présentation d’un justificatif médical.

استفيدوا من مزايا خدمة "مرحبا" باتباع الخطوات التالية.

Pour rappel, ce service d’Air Algérie n’est pas dédié uniquement pour les personnes à mobilité réduite. Les passagers mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les passagers voyageant avec un bébé, les passagers malades, malvoyants ou malentendant pourront aussi solliciter le service Marhaba de la compagnie aérienne national, Air Algérie.

