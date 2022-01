Passager dépouillé : 4 agents d’Air Algérie impliqués

Les vols sont toujours durs à vivre, encore plus lorsque leurs auteurs sont des personnes en qui nous avons une confiance aveugle, des personnes censées justement nous protéger de cela, en l’occurrence, les agents de sécurité.

Tout a commencé dans un avion d’Air Algérie, opérant un vol entre la France et l’Algérie, lorsqu’un des passagers s’est rendu compte que son argent n’est plus à sa place, dans la valise. Un vol à cause duquel quatre suspects ont été identifiés dont le chef de sécurité de la compagnie aérienne nationale.

Parmi eux, le suspect répondant aux initiales de H. A. a déjà été jugé pour les mêmes faits. Pointés du doigt, les suspects ont comparu devant l’instance du Tribunal de Dar el Beida suite à une convocation directe, et ce, après une plainte déposée par le passager en question.

Les quatre ont nié

Une enquête a été ouverte en mars 2021, où la victime a déclaré ne pas retrouver son argent après la récupération de son sac des mains d’un des agents de sécurité. Lors de la comparution des suspects, le chef de sécurité a nié les faits qui lui sont reprochés.

Il explique que ce jour, il a reçu un appel l’informant de la perte d’un sac, suite auquel il s’est dirigé accompagné de ses agents, vers l’avion pour effectuer une inspection pendant laquelle ils ont trouvé le sac perdu devant les sanitaires. C’est la même version racontée par les autres suspects, qui nient toute implication possible dans cet affaire.

Il convient de noter que le Procureur de la République a requis 1 an de prison ferme et une amende de pour chaque accusé.