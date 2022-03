Passage du primaire au moyen : nouvelle procédure d’évaluation

Le ministre de l’Éducation nationale avait annoncé que l’examen de fin de cycle primaire est officiellement annulé, et ce, partir de l’année scolaire en cours (2021/2022).

Cette procédure assure aux élèves du cycle primaire le passage au cycle moyen sans devoir passer par un examen de fin de cycle. Le passage se fera après une évaluation de la moyenne générale obtenue par les élèves durant la 5ᵉ année primaire.

À la suite de cette procédure, selon une source bien informée, une commission ministérielle a été installée, afin d’établi une feuille de route qui permet de garantir le suivi des élèves passés du cycle primaire au cycle moyen. La commission est parvenue à la nécessité d’établir une carte synthétique qui permet d’évaluer le niveau de l’élève dans les matières essentielle, à savoir les mathématiques, la langue arabe et la langue française.

En effet, cette évaluation permet les enseignants du cycle moyen de repérer les points faibles de l’élève dans certaines matières et pouvoir lui apporter le support pédagogique nécessaire.

Et il convient de rappeler aussi, que l’examen de fin du cycle primaire est officiellement annulé, donc l’élève à juste besoin d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 05/10 pour pouvoir passer au cycle moyen.

À propos des examens de fin d’année, ces derniers seront établis par les inspecteurs des départements pédagogiques. Selon la même source, les examens ne seront plus « commun à l’échelle nationale », chaque département pédagogique est appelé à préparer son examen final, de la 5ᵉ année du cycle primaire, à part.

Dorénavant, ce n’est plus obligatoire de faire le dernier examen du cycle primaire sous le même emploi du temps. Chaque département pédagogique et libre de choisir le jour de l’examen qui lui convient.

Les enseignants risquent de nouvelles sanctions

Plusieurs élèves et parents se plaignent des erreurs dans les notes affichées. Ces erreurs arrivent, la majorité du temps, lorsque les enseignants saisissent les notes des élèves dans le système d’information.

Pour mettre fin à ce problème, le ministère avait lancé récemment des instructions à tous les directeurs des directions d’éducation nationale, les inspecteurs d’éducation nationale, les inspecteurs des établissements d’enseignement primaire et moyen. Et aux directeurs des établissements scolaires.

La consigne est destinée en premier lieu aux enseignants, qui sont les premiers responsables de la saisie des notes des élèves. L’enseignant ne doit entamer la procédure de la saisie des notes dans le système informatique qu’une semaine après la fin des examens et que les copies d’examens soient vérifiées par les élèves lors de la correction. Et une fois que les notes sont saisies dans le système d’information, l’enseignant est appelé à suivre et vérifier les notes avant les conseils de classe.

À côté des enseignants, les directeurs des établissements scolaires sont aussi concernés par ces instructions. Car le directeur doit veiller à la confirmation des notes des élèves chaque fin de trimestre pour que les parents puissent consulter les notes de leurs enfants sur la plateforme numérique.

Dans le cas d’erreur après la délibération et le partage des notes sur la plateforme numérique, les responsables de l’erreur risquent d’être sanctionnés.