Passage de la « Caravane de la Résistance » vers la Palestine : L’Égypte pose ses conditions

Face à l’engouement grandissant autour de la caravane « Résistance », partie du Maghreb en direction de la bande de Gaza, les autorités égyptiennes ont publié un communiqué officiel mercredi soir.

À travers cette déclaration, Le Caire a tenu à clarifier sa position : le soutien à la cause palestinienne est total, mais l’entrée dans les zones frontalières reste strictement encadrée par des procédures légales.

🟢À LIRE AUSSI : Bientôt une banque affiliée à Algérie Poste : le projet sur la table du Gouvernement

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a rappelé que toute initiative, même solidaire, doit respecter les règles administratives en vigueur. Pour accéder à des lieux sensibles comme Al-Arich ou le poste frontière de Rafah, il est impératif d’obtenir une autorisation préalable.

Celle-ci doit être sollicitée via les canaux diplomatiques officiels, notamment les ambassades d’Égypte à l’étranger, les représentations étrangères au Caire ou encore les organisations humanitaires en coordination avec le ministère.

L’Égypte précise sa position sur la caravane « Résistance » en route vers la Palestine

Ce rappel intervient alors que de plus en plus d’initiatives citoyennes et humanitaires cherchent à atteindre Gaza pour exprimer leur soutien ou acheminer de l’aide. Si l’Égypte accueille favorablement ces élans de solidarité, elle insiste sur un point crucial : la sécurité dans les zones frontalières reste une priorité absolue.

🟢À LIRE AUSSI : Usine OMODA – JAECOO : le constructeur automobile chinois s’implante en Algérie

Le communiqué précise que les tensions actuelles exigent un contrôle strict des mouvements à proximité de la frontière avec Gaza. « La coordination préalable est indispensable pour garantir la sécurité des délégations », peut-on lire dans le texte. Le ministère souligne par ailleurs que plusieurs visites ont déjà eu lieu ces dernières semaines, mais toujours dans un cadre légal clairement défini.

Le Caire entre solidarité palestinienne et sécurité nationale

Au-delà de l’aspect sécuritaire, l’Égypte réaffirme sa position politique sur le conflit en cours. Le pays condamne sans réserve le blocus imposé à plus de deux millions de Palestiniens et les violations répétées du droit international. Le Caire affirme multiplier les efforts diplomatiques et humanitaires pour contenir la crise à Gaza et appelle la communauté internationale à agir rapidement pour faire cesser l’agression.

🟢À LIRE AUSSI : Blanchiment d’argent : L’Algérie rejoint la « liste noire » de l’UE aux côtés du Liban

Le message est clair : l’Égypte reste un allié du peuple palestinien, mais dans le respect strict de sa souveraineté et de ses lois. Toute tentative d’entrée ou d’action non coordonnée ne sera pas tolérée. Une manière pour Le Caire de concilier solidarité régionale et impératifs de sécurité nationale.