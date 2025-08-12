Passage aux frontières : la taxe carburant désormais payable en ligne, voici comment faire

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, mardi, l’activation d’une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme de règlement électronique des droits de timbre « Tabioucom », permettant aux automobilistes de s’acquitter à distance de la taxe sur la consommation des carburants. Cette mesure concerne les véhicules circulant par voie terrestre vers les pays limitrophes.

Selon le communiqué de la DGI, ce service innovant vise à simplifier les démarches administratives en permettant aux usagers d’effectuer le paiement en ligne et d’obtenir la quittance correspondante sans se rendre physiquement aux services fiscaux. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la modernisation des procédures et du développement des services numériques au profit des contribuables.

Mise en service d’un paiement en ligne pour la taxe sur la consommation des carburants

La plateforme « Tabioucom », est disponible en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les règlements peuvent être effectués au moyen d’une carte interbancaire (CIB) ou de la carte monétique Edahabia, offrant ainsi une solution pratique et sécurisée.

Les tarifs de cette taxe ont été fixés par la DGI comme suit : 500 dinars pour les véhicules touristiques, 3 500 dinars pour les véhicules utilitaires et les camions de moins de dix tonnes, et 12 000 dinars pour les camions d’une capacité égale ou supérieure à dix tonnes ainsi que pour les bus.

Par ailleurs, le communiqué précise que les services des douanes procéderont à la vérification et à la validation des quittances électroniques directement aux postes et centres frontaliers, en utilisant la même plateforme. Cette étape vise à garantir l’authenticité des documents présentés lors du passage aux frontières.

Une nouvelle solution en ligne pour gagner du temps

« Tabioucom » ne se limite pas à la taxe sur la consommation des carburants. Le portail permet également de régler en ligne la taxe sur les titres de transport, contribuant ainsi à élargir l’éventail des services fiscaux accessibles à distance.

La DGI encourage les citoyens concernés à consulter le portail public dédié afin de prendre connaissance des modalités d’utilisation et des informations complémentaires relatives à ce dispositif.

Avec cette évolution, l’administration fiscale poursuit sa transition vers des outils numériques modernes, dans un contexte où la digitalisation devient un levier majeur de simplification administrative. Cette initiative pourrait également contribuer à réduire l’affluence dans les guichets physiques, à fluidifier les opérations aux frontières et à améliorer l’expérience des usagers.

En facilitant l’accès aux paiements et en assurant un traitement plus rapide, la DGI entend renforcer la transparence et l’efficacité de ses services, tout en s’alignant sur les standards internationaux en matière de fiscalité dématérialisée.