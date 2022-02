Pass vaccinal en Europe : 5 pays suppriment la mesure

Après plus de deux ans de la pandémie du Covid-19, et maintes efforts et mesures pour tenter de l’éradiquer, un seul constat et une seule solution sont partagés par plusieurs pays : un retour progressif à la vie normale doit se faire tout en mettant en place et en respectant le protocole sanitaire.

Il ne s’agit plus aujourd’hui de l’éradiquer ou de le « stopper », on apprend à vivre avec le coronavirus avec les mesures mises en place par les gouvernements dans les quatre coins du monde, visant à endiguer sa propagation et empêcher l’importation de ses nouveaux variants.

Pass vaccinal, indispensable hier et supprimé aujourd’hui ?

Parmi ces mesures, le pass vaccinal. Ce dernier consiste en la présentation, numérique ou en papier, d’une preuve de schéma vaccinal complet, d’un certificat de rétablissement de moins de six mois ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination.

En Europe, où le pass vaccinal est acté depuis un moment pour assurer une couverture vaccinale, certains pays du continent décident de le supprimer alors que le variant Omicron n’a eu de cesse de se propager. Le gouvernement Français l’envisage pour fin mars ou début avril.

Ces pays qui suppriment le pass vaccinal :

Bien que les contaminations atteignent des records à cause du variant Omicron extrêmement contagieux, certains pays ont en ras-le-bol et décident tout simplement de cohabiter avec le virus en allégeant les mesures. En République Tchèque, il n’y a plus d’obligation de présenter un certificat de vaccination contre la Covid-19 ou une preuve de guérison pour accéder aux endroits fermés (restaurants, salles de sport…etc). En Suède, plus d’obligation de présenter le certificat de vaccination pour les rassemblements publics.

Au Danemark plus de pass sanitaire ni de masques, et ce, malgré les recommandations et les mise en garde de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En Catalogne, les endroits fermés n’exigent plus de pass sanitaire, ce dernier est perçu comme peu efficace notamment face à Omicron.

En Angleterre, le passeport vaccinal pour les événements accueillant un grand public et pour les rassemblements n’est plus exigé, et en Suisse, le pass sera supprimé le 17 février, rapporte Le Figaro, en plus de plusieurs assouplissements.