« Pas question de courir après Cherki et Akliouche », un international algérien

Selon Haris Belkebla, les deux joueurs franco-algériens Rayan Cherki et Maghnes Akliouche doivent faire leur choix, concernant leur carrière internationale, sans hésitation. Il refuse qu’on coure après les joueurs binationaux.

La Fédération algérienne de football intensifie ses efforts pour recruter des talents binationaux en vue de 2025. Au cœur de cette stratégie, deux joueurs prometteurs de Ligue 1 sont particulièrement ciblés : Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais et Maghnes Akliouche de l’AS Monaco.

Ces deux jeunes espoirs du football français se trouvent actuellement dans une position délicate, devant faire un choix crucial entre la sélection française et algérienne. Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a déjà affirmé que les deux joueurs ne font, pour le moment, pas partie de ses plans.

« Je vous voyais venir. Et avec qui sont-ils en concurrence ces joueurs-là ? Il y a déjà des joueurs à ces postes-là. Michael Olise a montré des choses et continue à faire de très belles choses au Bayern Munich, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé reviennent… », a confié le driver des Bleus, il y a quelques semaines.

Pour le moment, Cherki et Akliouche font durer le suspense. Ils ne devraient pas attendre éternellement un appel de Deschamps et cela pourrait les inciter d’opter pour l’équipe d’Algérie.

« Cherki et Akliouche ? Il ne faut pas courir après les joueurs »

Dans un live sur Tiktok avec Yacine Ferguson, Haris Belkebla prend la parole pour évoquer le cas Cherki et Akliouche. Le milieu de terrain international algérien est catégorique : Pas question de courir après les joueurs.

« Chaque joueur à ses raisons. Il ne devrait pas y avoir d’hésitation. Les choix par défaut ça me dérange. Après, tu ne peux pas être dans la tête des gens. Je préfère quelqu’un qui choisit directement sa sélection. Il ne faut pas courir après les joueurs », dira-t-il, d’emblée.

Et d’ajouter : « Si un joueur veut venir, il est le bienvenu. Si les joueurs font attendre la sélection, ce n’est pas un manque de respect, mais je trouve ça un peu limite de dire, attendez-moi et de se faire attendre. Chaque joueur a ses raisons, mais on espère qu’ils feront vite leur choix. »