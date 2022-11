L’immigration est au cœur de tous les débats. Si certains estiment qu’une immigration peut être bénéfique pour un pays et son essor économique, d’autres reçoivent l’idée d’un afflux extérieur d’un plus mauvais œil.



Beaucoup de pays dans le monde sont impactés par un manque de main d’œuvre qualifiée, et le Canada en fait partie. C’est pour cela que le pays, élabore certaines stratégies et politique d’immigration en faveur d’une immigration dite sélective. Le Canada rehausse donc ses seuils pour les prochaines années en ce qui concerne l’immigration, ce qui n’est pas au gout de tous les responsables.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que François Legault, le premier du ministre du Québec, réagit à cette politique qui vise à accueillir 500 000 migrants d’ici 2025. Selon lui, cette politique met en danger l’emploi du français au Québec. Il a donc expliqué que malgré la situation économique et politique du pays, cela ne devrait pas d’avoir d’incidence sur la « protection du français ».



François Legault : a ccueillir plus d’immigrants serait suicidaire

Dans le passé, François Legault avait déjà évoqué le danger qu’était l’immigration pour la protection du pays. Il avait affirmé qu’accepter plus d’immigrants serait « suicidaire » pour le Québec, et contribuerait au « déclin du français » dans ladite province.

Cette fois-ci, le premier ministre a expliqué que les objectifs du Canada seront très difficiles à atteindre. Il y a deux année, le pays avait fixé ce seuil à 400 000 immigrants ce qui n’a pas été de tout repos, une telle augmentation ne sera donc pas de tout repos.

Enfin, il est revenu sur la menace que représente l’immigration. En effet, ce mercredi 2 novembre 2022, il s’est exprimé auprès de la presse. Il a affirmé : «Je comprends qu’il y a des objectifs économiques. Mais on a le défi spécial, au Québec, de garder et de promouvoir le français et de s’assurer qu’on arrête de voir le pourcentage de francophones diminuer».

Canada : le pays rehausse ses seuils d’immigration pour les prochaines années

Pour rappel, le pays avait déjà accueilli plus de 400 000 étrangers en 2021, ce qui est déjà un chiffre record pour le Canada. Malgré cela, le pays est toujours en manque de main d’œuvre et peine à recruter des individus compétents, et ce dans beaucoup de secteurs d’activités.

Afin de pallier le manque de main d’œuvre auquel fait face le Canada, le pays se tourne vers l’extérieur et se sent prêt à accueillir plus d’immigrants. C’est dans ce contexte que le ministre de l’immigration, Sean Fraser s’est exprimé ce mardi premier novembre 2022 par rapport au plan des niveaux de l’immigration 2023-2025. Le pays veut donc donner la résidence permanente à 18 000 étrangers de plus en 2023, soit 465 000 personnes.

Sean Fraser prévoit une augmentation qui continue d’évoluer d’année en année et ce jusqu’à 2025. Il annonce donc une autre augmentation de 20 000 pour atteindre les 485 000 résidences permanentes en 2024. Enfin, le ministre de l’immigration a révélé son objectif pour l’année 2025 qui est de 500 000 résidences permanentes octroyées.

Néanmoins, le programme de sélection sera revu afin de permettre au pays l’accueil d’immigrants qualifiés dans les domaines qui ont du mal à recruter.