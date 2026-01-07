Pas de TVN pour l’importation de véhicules en 2026 ? Ce que dit vraiment la nouvelle note de la Douane

Depuis le 1er janvier 2026, récupérer un véhicule neuf importé en Algérie devient plus rapide et flexible. L’Inspection Divisionnaire des Douanes de Mostaganem, relevant de la Direction régionale des Douanes de Chlef, a publié une note officielle clarifiant les nouvelles procédures de dédouanement des véhicules neufs, inscrites dans la loi de finances pour cette année.

Cependant, contrairement à certaines informations circulant dans les médias, la taxe sur les véhicules neufs (TVN) n’est pas supprimée. Mais son paiement est désormais réorganisé pour fluidifier le parcours administratif.

La TVA post-dérouanement : ce qui change pour les importateurs de véhicules neufs en 2026

Jusqu’à présent, l’article 147 bis du Code du timbre imposait aux importateurs de s’acquitter de la TVN avant de pouvoir récupérer un véhicule neuf. Cette obligation, bien qu’assurant le recouvrement immédiat de la taxe, compliquait souvent les démarches. Notamment pour les particuliers et les professionnels peu familiers avec les formalités douanières.

🟢 À LIRE AUSSI : Devises en Algérie : une nouvelle loi ferme une porte longtemps ouverte, voici ce qui change concrètement

La réforme introduite par la loi de finances 2026 modifie ce mécanisme. Selon la note officielle datée du 29 décembre 2025 :

Le reçu de paiement de la TVN n’est plus nécessaire pour récupérer un véhicule neuf à l’importation.

pour récupérer un véhicule neuf à l’importation. La taxe sera acquittée auprès de la recette des impôts après le dédouanement. Mais avant l’immatriculation du véhicule.

La mesure concerne les déclarations de véhicules déposées depuis le 1er janvier 2026, tandis que l’ancienne réglementation continue de s’appliquer aux importations antérieures.

Concrètement, l’importateur peut désormais récupérer son véhicule sans attendre le paiement immédiat de la taxe, ce qui réduit les délais et simplifie l’expérience des usagers.

Taxe véhicules neufs (TVN) en Algérie : une clarification nécessaire pour éviter les malentendus

La communication de l’Inspection Divisionnaire des Douanes de Mostaganem vise également à rectifier les rumeurs. La TVN reste obligatoire. Le report du paiement n’entraîne en aucun cas une suppression ou un allègement de la fiscalité. La Douane met l’accent sur la conformité aux règles tout en offrant une procédure plus souple et efficace.

🟢 À LIRE AUSSI : Immatriculation des véhicules : la troisième phase du système national bientôt déployée

Cette mesure traduit une volonté de moderniser le dédouanement des véhicules neufs en Algérie, en conciliant rapidité administrative et respect des obligations légales. Les importateurs, qu’ils soient particuliers ou professionnels, bénéficieront ainsi d’un cadre plus pratique, sécurisé et conforme à la législation de 2026.