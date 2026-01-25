Pas de Coupe du monde pour Youcef Atal ?

Le mauvais sort continue de s’acharner sur Youcef Atal. Le latéral droit international algérien n’en finit plus de lutter contre des blessures à répétition qui freinent son ascension et l’empêchent de s’installer durablement au plus haut niveau. Alors qu’il semblait enfin retrouver une certaine stabilité physique et sportive, le destin en a décidé autrement, avec une nouvelle blessure, cette fois-ci d’une extrême gravité.

Titularisé avec Al-Sadd face au club émirati de Shabab Al-Ahli, en finale de la Supercoupe Qatar–Émirats arabes unis (Qatar-UAE Super Shield), Atal n’a pas pu aller au terme de la rencontre. Juste avant la pause, sur une action anodine et sans contact, le défenseur algérien s’est écroulé au sol, laissant immédiatement apparaître une vive inquiétude. Les premières images et réactions sur le terrain laissaient déjà présager le pire.

Selon le média qatari Winwin, le premier diagnostic est lourd : Youcef Atal souffrirait d’une rupture totale du tendon d’Achille. Une blessure parmi les plus redoutées dans le football professionnel, tant par sa gravité que par la durée d’indisponibilité qu’elle implique. Si cette information venait à être confirmée officiellement par Al-Sadd, la saison 2025-2026 de l’ancien joueur de l’OGC Nice serait d’ores et déjà terminée.

La blessure de Youcef Atal aujourd’hui avec Al Sadd !! L’international algérien s’est blessé tout seul sans aucun choc avec un joueur adverse. Prompt rétablissement pic.twitter.com/4O6gvI4J7c — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 24, 2026

Une participation au Mondial américain plus que jamais menacée

De retour récemment de la Coupe d’Afrique des nations 2025 disputée au Maroc, où il n’a effectué qu’une seule apparition, Atal voyait pourtant cette nouvelle saison comme celle de la relance. Son adaptation au championnat qatari semblait progressive, et ses prestations laissaient entrevoir un regain de confiance. Mais cette nouvelle épreuve vient brutalement stopper son élan.

Une intervention chirurgicale est désormais inévitable, suivie d’une longue et exigeante période de rééducation. Dans ce genre de cas, l’absence peut s’étendre de six mois à une année complète, en fonction de l’évolution et de la récupération du joueur. En attendant un communiqué officiel du club qatari, l’inquiétude grandit également du côté de la sélection nationale.

À bientôt 30 ans, Youcef Atal voit son avenir sportif une nouvelle fois assombri. Sa participation à la Coupe du monde 2026 est désormais sérieusement compromise. Un véritable crève-cœur pour un joueur au potentiel immense, dont la carrière aura été, jusque-là, trop souvent freinée par une succession de blessures cruelles.