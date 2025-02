Pas dans les plans de Deschamps : Cherki et Akliouche vont-t-ils opter pour l’Algérie ?

Didier Deschamps n’est pas intéressé par les deux franco-algériens Rayan Cherki et Maghnes Akliouche. Cela pourrait inciter les deux joueurs d’opter pour l’équipe d’Algérie, eux qui hésitent toujours de trancher sur leur avenir international.

La Fédération algérienne de football s’active pour convaincre des joueurs binationaux de rejoindre l’équipe d’Algérie lors de la nouvelle année 2025. Le milieu de terrain offensif de l’Olympique Lyonnais Rayan Cherki et l’attaquant de l’AS Monaco Maghnes Akliouche sont sur la tête de la liste.

Le temps passe et les deux jeunes talents n’ont toujours pas tranché sur leur avenir international. Entre la France et l’Algérie, ils hésitent encore. Au moment où ils attendent un appel de Didier Deschamps, ce dernier n’est actuellement pas enthousiaste à les convoquer.

Deschamps a-t-il fermé la porte à Cherki et Akliouche ?

Dans un entretien accordé à plusieurs quotidiens, Didier Deschamps s’est prononcé sur les cas de certains joueurs candidats pour intégrer le groupe France. Concernant Rayan Cherki et Maghnes Akliouche, ils ne font visiblement pas partie des plans du sélectionneur de l’équipe de France.

« Je vous voyais venir. Et avec qui sont-ils en concurrence ces joueurs-là ? Il y a déjà des joueurs à ces postes-là. Michael Olise a montré des choses et continue à faire de très belles choses au Bayern Munich, Ousmane Dembele et Kylian Mbappé reviennent… », a-t-il confié.

C’est clairement une manière de dire que les deux joueurs ne sont pas des options offensives pour le sélectionneur des Bleus. Cette sortie médiatique pourrait les inciter d’opter pour l’équipe d’Algérie au lieu d’attendre désespérément un appel de Deschamps.

Il y a environ un mois, le porte-parole et chargé de communication à la Fédération algérienne de football, Said Fellak, a donné des nouvelles sur le dossier. « Le travail a été fait. Nous sommes une fédération qui ne met aucune pression. Nous avons présenté notre projet et il y a eu un retour positif. Il n’y a rien d’officiel, mais dès que ce sera le cas, nous l’annoncerons », a-t-il indiqué.

Il faut dire que la mauvaise expérience de certains joueurs français d’origine algérienne chez les Tricolores pourrait aussi peser dans le choix de Cherki et Akliouche. On peut citer notamment Karim Benzema. Et pourtant l’un des meilleurs attaquants au monde à son époque, il a été toujours mal traité par Deschamps et privé de la Coupe du Monde-2018.

Il y a aussi Kamel Meriem et Samir Nasri. Joueurs prometteurs à leur époque, ils n’avaient pas pu briller avec l’équipe de France et c’était un total échec pour eux.

Dans ce même sillage, il y avait aussi des binationaux qui attendaient un appel de l’équipe de la France, à l’image d’Ali Benarbia, Mourad Meghni et Hassen Yebda. Snobé par leur payé natal, ils avaient fini par opter pour leur pays d’origine, l’Algérie.