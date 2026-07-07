Partis d’Oran vers l’Espagne, 12 migrants sont sans nouvelles depuis une semaine

L’ONG Alarm Phone lance un appel à témoins après la disparition d’une embarcation au large de la Méditerranée. Au moins douze migrants sont portés disparus depuis le 29 juin, date à laquelle leur bateau a quitté le littoral algérien. Plus d’une semaine après leur départ, les proches et les secours sont toujours sans la moindre nouvelle.

L’alerte a été donnée le 5 juillet sur le réseau social X par Alarm Phone. L’ONG, qui documente les flux migratoires vers l’Europe, sert régulièrement de relais d’urgence en transmettant les coordonnées des bateaux en difficulté aux autorités maritimes.

Souvent contactée en premier par les passagers eux-mêmes ou leurs familles, l’organisation tente désormais de retrouver la trace de ces 12 migrants dont on est sans nouvelles depuis leur départ d’Oran le 29 juin.

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12 migrants disparus en Méditerranée

« Depuis, nous sommes sans nouvelles », a précisé l’organisation, indiquant avoir alerté les services de secours espagnols. La trajectoire principale des migrants au départ de l’Algérie cible les côtes espagnoles. Toutefois, des traversées alternatives sont régulièrement observées en Méditerranée occidentale, poussant certaines embarcations jusqu’à l’île italienne de la Sardaigne.

Par ailleurs, Alarm Phone a publié un message concernant les migrants potentiellement disparus le 4 juillet dernier. Elle précise avoir été alertée de leur disparition par un proche inquiet. Selon cette organisation, le groupe a quitté le port de Tipaza.

De son côté, le service de sauvetage maritime espagnol a déclaré qu’il n’avait intercepté ni le bateau ni trouvé un groupe de 12 migrants sur sa route.

🆘️ Another boat with 12 people missing in the #WesternMed. They left Oran, #Algeria, on June 29. Since then, there are no news from them. @Salvamentogob is alerted. Their relatives are worried. We hope they will be found alive! — @alarmphone (@alarm_phone) July 5, 2026

Les voyages vers les îles Baléares ont augmenté

Au-delà de l’Espagne continentale, les îles Baléares s’imposent de plus en plus comme une destination clé pour les migrants partis d’Algérie. Cette tendance à la hausse se confirme dans les chiffres : selon les données du gouvernement espagnol, les arrivées dans l’archipel ont bondi de 6 % sur les deux premiers mois de l’année par rapport à la même période l’an dernier.

Bien que l’origine des migrants empruntant ces routes soit diverse, de plus en plus de migrants d’Afrique subsaharienne optent pour la route Algérie-Espagne, selon l’Associated Press. Il s’agit notamment des ressortissants somaliens, poussés vers cet itinéraire en raison des troubles et des conflits dans leur pays et des opportunités économiques limitées.

Selon le dernier bilan du HCR arrêté au 15 juin, l’Espagne a enregistré un total de 10 701 arrivées de migrants. L’agence onusienne détaille ainsi la répartition géographique de ces entrées :

Espagne continentale : plus de 2 490 arrivées.

Route transatlantique (Canaries) : 3 267 arrivées.

Îles Baléares : 2 182 arrivées.

Enclaves espagnoles au Maroc : 2 493 enregistrements à Ceuta et 108 à Melilla.

Sur le plan des nationalités, les ressortissants algériens constituent le principal contingent des arrivants cette année. Ils devancent les migrants originaires du Maroc, du Mali, du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée. Le HCR note également la présence de citoyens soudanais (7,4 %) et somaliens (1,7 %).

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