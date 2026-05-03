Partis d’Alger pour Ibiza en harraga : 5 des 7 mineurs algériens renvoyés par l’Espagne

Leur traversée clandestine avait enflammé les réseaux sociaux. En septembre dernier, sept mineurs algériens volaient un bateau pour rejoindre Ibiza, filmant leur périple en direct avec l’insouciance de la jeunesse. Huit mois plus tard, la réalité les a rattrapés : l’Espagne vient de rapatrier cinq d’entre eux.

Ces mineurs, qui le 3 septembre 2025 avaient volé un bateau, un Geisa Naval Open 550, à Tamenfoust à l’est d’Alger pour débarquer à Ibiza après avoir parcouru 300 kilomètres en 10 heures de traversée, ont été rapatriés par un vol spécial d’Air Nostrum affrété par la police entre Ibiza et Alger.

Selon El Confidencial, qui a révélé l’information, l’opération a été menée discrètement par l’Unité centrale de rapatriement de la police espagnole.

Cinq des sept migrants mineurs de retour en Algérie

A l’origine, sept mineurs, âgés de 14 à 17 ans, devaient être renvoyés dans leur pays d’origine, mais l’un d’eux s’est enfui vers la France pour rejoindre ses proches juste avant l’opération, révèle la même source. Un autre a récemment atteint la majorité et a refusé de retourner dans sa famille.

La fuite spectaculaire de ces migrants fut une trend sur les réseaux sociaux. Téléphones à la main, les mineurs ont retransmis toute leur aventure en direct sur le bateau en train de danser. Ils ont aussi publié des vidéos de leur arrivée dans le centre d’accueil en Espagne.

Après dix heures de navigation, ponctuées de pannes mécaniques, leur embarcation accoste en fin d’après-midi sur la plage d’En Bossa. En Shorts, T-Shirts et claquettes, les sept mineurs se filment à nouveau pour immortaliser leur arrivée à Ibiza. Ils ont été rapidement pris en charge par les autorités espagnoles puis placés dans des centres de protection pour mineurs.

9 550 migrants algériens ont rejoint l’Espagne en 2025

Pour rappel, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlask, s’est rendu à Alger fin octobre dernier pour tenter de dénouer l’imbroglio. Il a fait savoir que son pays ne ménagerait aucun effort pour rapatrier les mineurs, à condition que l’Algérie contienne l’émigration vers la péninsule.

L’an dernier, environ 9 550 migrants algériens ont pris le large de la Méditerranée pour rejoindre les côtes espagnoles. A ce chiffre s’ajouteraient 4 000 autres personnes, majoritairement des subsahariens ayant pris la mer depuis l’Algérie pour débarquer aux Baléares.

Par ailleurs, depuis le début de l’année et jusqu’à la mi-avril, 1 318 autres sans-papiers ont mis pied sur l’archipel, soit 19.4 % de plus que sur la même période de l’année 2025.

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