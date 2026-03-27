Participation réussie pour l’Algérie à Alimentaria 2026 : ces produits bientôt en Europe et en Asie

L’Algérie a conclu sa participation au Salon international de l’alimentation Alimentaria 2026, organisé du 23 au 26 mars à Barcelone, avec la signature de plusieurs accords liés à l’exportation de produits agricoles.

Selon le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, deux entreprises algériennes ont signé des contrats portant sur l’huile d’olive, les fruits et les légumes destinés au marché européen.

Un mémorandum d’entente a également été conclu pour l’exportation de l’huile d’olive vers la Chine. Plusieurs rencontres entre opérateurs algériens et partenaires étrangers ont également eu lieu durant l’événement, en vue de discuter de futures collaborations commerciales.

Exportations agricoles algériennes : des contrats signés à Alimentaria 2026 pour renforcer la présence sur les marchés internationaux

Le Salon Alimentaria 2026, organisé du 23 au 26 mars à Barcelone, s’est conclu pour l’Algérie par la signature de plusieurs accords commerciaux. Selon le communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, deux entreprises algériennes ont finalisé des contrats d’exportation portant sur des produits agricoles destinés au marché européen.

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Les produits concernés couvrent principalement :

L’huile d’olive algérienne

Les fruits frais

Les légumes

Ces accords s’inscrivent dans une logique d’élargissement des débouchés des exportations agricoles algériennes. Avec une orientation claire vers les marchés européens, considérés comme structurés mais exigeants.

Exportations agricoles algériennes : l’huile d’olive au centre des accords vers l’Europe et la Chine depuis Barcelone

Au-delà des contrats conclus avec des partenaires européens, un mémorandum d’entente a également été signé pour l’exportation de l’huile d’olive algérienne vers la Chine. Ce volet ouvre une nouvelle perspective commerciale vers l’Asie, un marché en expansion pour les produits agroalimentaires méditerranéens.

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Le ministère a indiqué que cette démarche « ouvre de nouvelles perspectives pour le produit national. Afin d’accéder à des marchés internationaux prometteurs et renforcer sa présence sur les marchés asiatiques ».

Dans le même cadre, les accords signés « reflètent l’intérêt croissant pour les produits agricoles algériens. Et leur compétitivité sur les marchés étrangers », selon la même source.

Exportations agricoles algériennes : un pavillon national structuré et des échanges professionnels à Barcelone

La participation algérienne à Alimentaria 2026 s’est organisée à travers un pavillon national mis en place par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations. Ce dispositif a regroupé plusieurs entreprises et opérateurs actifs dans l’agroalimentaire et les produits agricoles.

Tout au long du salon, des rencontres professionnelles ont été organisées entre opérateurs algériens et partenaires internationaux. Ces échanges ont permis d’explorer des opportunités de coopération et d’identifier de nouveaux débouchés pour les exportations agricoles algériennes sur différents marchés.

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Cette présence s’inscrit dans une stratégie plus large visant à accompagner les exportateurs nationaux. Ainsi, renforcer la place des produits algériens hors hydrocarbures sur la scène internationale.