Participation du Maroc à la CAN U17 en Algérie : Lekjaâ plane le suspense

La fédération royale marocaine de football insiste pour un vol direct Rabat-Constantine pour prendre part à la CAN U17. A quatre jours du début du tournoi, la participation du Maroc demeure incertaine.

Il y a quelques jours, le média marocain « Hessport » a annoncé la participation du Maroc dans la CAN U17 qui se déroulera en Algérie. Mais, visiblement, le président de la fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaâ, a une nouvelle fois fait machine arrière.

En effet, la FRMF insiste toujours pour un vol régulier Rabat-Constantine pour prendre part à la compétition continentale. Selon plusieurs médias marocains, la première instance du football marocain a officiellement saisi la CAF pour pouvoir rallier « Cirta », ville hôte, sans faire une escale via Tunis.

Le Maroc va-t-il boycotter la CAN U17 ?

Selon les médias marocains, la fédération royale marocaine de football attend une réponse (favorable) de la CAF dans les prochaines 48 heures. Dans le cas où la délégation marocaine ne sera pas en mesure de rallier Constantine via un vol direct, la FRMF devrait annoncer le forfait de la sélection marocaine de la CAN U17.

Ainsi, et à quatre jours seulement du coup d’envoi du tournoi, la participation de cette dernière demeure toujours incertaine. On pourrait bien revivre le même scénario du mois de janvier dernier, où la sélection marocaine des locaux a fait l’impasse sur le CHAN-2022 qui s’est déroulé en Algérie pour le même motif. Dans tous les cas de figure, on en saura dans les prochaines heures.

Pour rappel, le tirage au sort de la CAN U17 avait placé la sélection marocaine dans le groupe B, aux côtés du Nigéria, de l’Afrique du Sud et de la Zambie.

