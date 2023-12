Participation de Bennacer à la CAN 2023 : une déclaration qui sème le doute

Ismael Bennacer sème le doute sur sa participation à la CAN-2023. Il affirme qu’il doit être prêt à 100% avant le rendez-vous continental ou rien.

Fin de calvaire pour Ismael Bennacer ! Comme tout le monde le sait, il a fait son grand retour à l’occasion du match AC Milan-Frosinone (3-1). Incorporé à la 79ᵉ, minute, il a donc renoué avec les terrains après une très longue absence qui aura duré environ sept mois, en raison d’une méchante blessure au genou.

Un retour tant attendu, faut-il le dire, qui a donné des espoirs aux supporters algériens de voir le talentueux milieu de terrain prendre part à la CAN-2023 avec la sélection nationale. Mais, apparemment, le joueur n’y pense pas encore.

« Être prêt à 100% ou rien »

En effet, et dans une déclaration accordée à « Sky Sports », Ismael Bennacer affirme que le plus important pour lui, c’est d’enchainer les matchs et retrouver son meilleur niveau. Le moins que l’on puisse dire, est que sa déclaration a semé le doute à propos de sa participation à la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

« La Coupe d’Afrique ? Je sors d’une grosse blessure, je veux d’abord retrouver le rythme, puis on verra si je suis prêt. Je vais d’abord parler avec le sélectionneur de l’équipe d’Algérie (Djamel Belmadi, ndlr), si je ne suis pas prêt, il vaut mieux qu’il prenne un joueur à 100% […] Je pense que c’est un peu tôt pour en parler. J’espère continuer à enchainer les matchs, après, on verra ». A-t-il déclaré.

Il faut dire que le Rossoneri ne veut absolument pas brûler les étapes, tout en allant doucement mais sûrement. Autrement dit, il est prêt à renoncer à sa participation à la CAN-2023 car il ne veut pas mettre sa carrière en péril