Participation de Belaïli à la CAN 2023 : Belmadi a tranché

Le sélectionneur national Djamel Belmadi devrait retenir Youcef Belaïli pour la CAN-2023. Après un contact entre les deux hommes, le joueur a été invité au CTN de Sidi Moussa pour effectuer divers tests, en perspectif de faire son grand retour en sélection.

La Coupe d’Afrique des Nations s’approche à grands pas. À environ 40 jours du début de la compétition, les supporters algériens s’interrogent si Youcef Belaïli fera partie du groupe retenu par Djamel Belmadi ou non. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont unanimes à dire que le joueur mériterait un retour en sélection.

La raison est simple, il pète la forme avec le Mouloudia d’Alger. En effet, il a marqué 10 buts et délivré 7 passes décisives. Tout ça en 8 matchs seulement depuis l’entame du championnat version 2023/2024.

Lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-stage, le 12 novembre dernier, le sélectionneur national a fait allusion avoir fermé la porte au retour du joueur en sélection. Idem pour Yacine Brahimi et Amir Sayoud. Mais les bonnes performances de l’Oranais ainsi que le rendement peu satisfaisant d’Amine Gouiri ont, visiblement, changé la donne.

Belmadi prépare-t-il Belaïli pour la CAN-2023 ?

Selon le quotidien spécialisé « Compétition », Belmadi a pris attache avec Belaïli, il y a environ deux semaines, soit après le retour de la sélection nationale de Maputo, après avoir disputé le match face au Mozambique (0-2). Une discussion qui a ressoudé les liens entre les deux hommes.

Selon la même source, l’attaquant vedette du MCA a été invité au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. En effet, il a passé des examens médicaux, le tout en présence des différents staffs des Verts, qui ont dû prolonger leur présence sur place pour tout savoir sur l’état de santé et de forme du joueur. Ce dernier, a subi une batterie de tests physiques et biochimiques. Ensuite, il a récupéré le programme qui lui a été préconisé. Il s’agit d’atteindre un objectif sur le plan physique, en termes de poids et de performance, le tout-en-un mois.

Ainsi, tout porte à croire que Belaïli fera partie des plans de Djamel Belmadi. Il devrait être du groupe retenu pour la CAN-2023, notamment après que la CAF a augmenté le nombre des joueurs sélectionnés, en passant du 23 à 27. Le joueur devrait avoir une nouvelle chance à ne pas rater.