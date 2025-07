Partenariat stratégique : Stellantis mise gros sur l’industrie automobile algérienne

En application directe des instructions du président de la République appelant à la création d’une véritable industrie automobile nationale et à la dynamisation de la filière mécanique, le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrib, a reçu aujourd’hui au ministère une délégation du groupe international Stellantis.

La délégation, conduite par Samir Cherfan, directeur des opérations pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), était accompagnée par Raoui El-Badji, PDG de Stellantis Algérie, ainsi qu’un représentant de partenaire industriel local.

Au cours de cette rencontre stratégique, le ministre a réaffirmé la volonté des autorités algériennes de construire une filière automobile nationale pérenne, qui repose sur une hausse significative de taux d’intégration locale, un réseau solide de sous-traitants et une capacité de production adaptée aux besoins du marché intérieur.

« Il est temps que l’Algérie transforme ses ambitions industrielles en réalité économiques. La construction automobile ne doit plus se limiter à l’assemblage, mais s’appuyer sur un tissu industriel performant », a souligné le ministre.

Stellantis réaffirme son engagement à long terme

De son côté, Sair Cherfan a salué l’engagement des autorités algériennes et la vision stratégique portée par le président Tebboune. Il a retiré l’engagement total du groupe Stellantis à accompagner l’Algérie dans le développement d’une industrie automobile complète, fondée sur :

Le renforcement de la production locale,

Le développement du réseau de sous-traitance,

L’intégration progressive de composants fabriqués en Algérie,

Et une vision durable à long terme dans le cadre des standards internationaux du groupe.

Stellantis entend ainsi mobiliser l’ensemble de ses ressources humaines et technologiques pour accompagner la montée en puissance industrielle de l’Algérie dans ce domaine stratégique.

En clôture de la réunion, le ministre de l’Industrie a réitéré le soutien total du gouvernement à tous les projets qui s’inscrivent dans la logique de souveraineté industrielle, insistant sur la nécessité de coordination étroite entre les pouvoirs publics, les partenaires industriels étrangers et le tissu des PME algériennes.

L’accent est mis sur l’importance de favoriser l’émergence d’une filière locale de composants et de réduire la dépendance aux importations en matière de pièces détachées et d’équipements automobiles.

Une vision à long terme pour l’industrie algérienne

Cette rencontre illustre la détermination des pouvoirs publics à relancer la production automobile sur des nouvelles bases : plus intégrée, plus technologique, et tournée vers l’innovation et la compétitivité locale.

L’Algérie ambitionne ainsi de devenir un pôle régional de production automobile, capable de répondre aux besoins du marché national et d’exporter à moyen terme vers les marchés voisins.