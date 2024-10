Partenariat stratégique : Sonatrach et Cepsa visent le marché européen de l’hydrogène vert

Sonatrach, en collaboration avec la société espagnole Cepsa, a signé un protocole d’accord pour développer un projet intégré de production d’hydrogène vert en Algérie.

L’objectif principal est de fournir le marché européen en énergie propre tout en contribuant à la décarbonisation.

Ce projet se déroulera en deux étapes : la première consiste en une étude de faisabilité, tandis que la seconde se concentre sur le développement du projet.

Ce dernier inclut la construction d’installations de production d’hydrogène via l’électrolyse et des centrales d’énergie renouvelable (solaire et éolienne).

Un modèle de transition énergétique durable

L’accord prévoit aussi la création d’infrastructures pour produire du méthanol et de l’ammoniac vert, ainsi que des installations de stockage et de transport.

🟢À LIRE AUSSI : Vacances scolaires 2024-2025 : Les dates officielles sont dévoilées

Ce partenariat vise à renforcer les capacités énergétiques durables de l’Algérie tout en s’alignant sur les objectifs globaux de réduction des émissions de carbone.

Un engagement historique entre Sonatrach et Cepsa

Cepsa, partenaire historique de Sonatrach dans le secteur des hydrocarbures, se positionne aujourd’hui comme un leader dans les énergies renouvelables.

Ce projet d’hydrogène vert témoigne de l’engagement des deux entreprises pour un avenir énergétique durable.

Participation au Forum international du gaz à Saint-Pétersbourg

En marge de la 13e édition du Forum international du gaz à Saint-Pétersbourg, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a visité le stand de Gazprom, la plus grande société de gaz naturel au monde.

🟢À LIRE AUSSI : Découvrez les 3 plus grands importateurs de GNL algérien en 2024

Cette visite a permis d’échanger sur les technologies avancées de la chaîne de valeur gazière.

Hachichi a également rencontré Alexeï Miller, PDG de Gazprom, pour discuter des défis actuels et de l’avenir de la coopération entre les deux sociétés, notamment sur des projets communs pour 2025.