Partenariat minier Algérie-Chine : les premiers projets sur le fer et le phosphate identifiés

Dans les coulisses de l’économie algérienne, une nouvelle page de coopération internationale s’écrit, traçant les contours d’un avenir industriel ambitieux.

Autour de la table, la direction du groupe public Sonarem et une délégation de haut niveau de la société chinoise CITIC Construction ont engagé des discussions décisives. Cette rencontre vise à concrétiser une alliance stratégique autour d’un trésor longtemps convoité ! Le sous-sol algérien et ses formidables richesses minérales.

Le fer de Gara Djebilet, les phosphates des montagnes de l’Est, mais aussi l’or, le zinc ou le cuivre sont au cœur d’un plan de développement qui pourrait redessiner la carte économique du pays.

Le développement minier en Algérie prend un nouveau virage avec la Chine

Selon le communiqué, l’événement marque une accélération tangible dans la concrétisation du partenariat entre Sonarem et CITIC Construction. Menée par M. Julien Qi, directeur général de la branche Construction du groupe chinois, la délégation a travaillé aux côtés du PDG de Sonarem, M. Belkacem Sltani, et de leurs équipes respectives. L’objectif affiché est sans équivoque, transformer le potentiel géologique en réalité industrielle.

🟢 À LIRE AUSSI : La Chine met 1,6 milliard $ sur la table pour un projet géant en Algérie

Le socle de ces discussions avancées repose sur les conclusions préliminaires de la commission technique mixte, mise sur pied après une première rencontre le 31 juillet dernier. Cette instance a identifié des opportunités concrètes pour une exploration et une exploitation conjointes de plusieurs minerais stratégiques. Les parties se sont entendues pour structurer leur collaboration autour de plusieurs piliers :

La création d’ une commission technique de haut niveau, regroupant des experts algériens et chinois.

regroupant des experts algériens et chinois. La réalisation d’études techniques et de faisabilité approfondies pour chaque projet ciblé.

L’élaboration d’un plan d’action et d’une feuille de route détaillée.

La mise en place d’ unités de production pilotes pour valider la viabilité technique.

pour valider la viabilité technique. La formation finale de coentreprises pour l’exploitation industrielle.

Gara Djebilet et les phosphates de l’Est, pierres angulaires du partenariat Algérie-Chine

Si la liste des minerais évoqués est longue (zinc, fer, or, marbre, cuivre et phosphate) deux projets emblématiques concentrent une grande partie des attentions. Ils représentent des enjeux économiques et stratégiques majeurs pour l’Algérie. Qui cherche à valoriser des gisements aux potentialités colossales mais techniquement complexes.

🟢 À LIRE AUSSI : 10 contrats d’exportation signés : à Madrid, l’Algérie conquiert l’Europe, l’Afrique et l’Asie

D’un côté, le gisement de fer de Gara Djebilet, situé dans la région de Tindouf, constitue l’un des plus importants au monde. Son développement, freiné pendant des décennies par des défis techniques liés à la teneur en phosphore du minerai et son éloignement géographique, est une priorité nationale. De l’autre, les gisements de phosphates du bassin du Djebel El Onk-Tébessa. Représentant un levier essentiel pour diversifier l’économie et développer une industrie des engrais.

La collaboration avec CITIC Construction, société réputée pour son expertise dans les grands projets d’infrastructure et miniers à l’international, est perçue comme un catalyseur pour franchir ces obstacles. La feuille de route convenue lors de cet engagement prévoit des études de faisabilité. Celles-ci devront « confirmer l’efficacité technique » avant toute mise en production. Une approche méthodique qui souligne la volonté de réussite des deux partenaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Une étude suédoise place la centrale de Ghardaïa parmi les plus performantes du Maghreb

Enfin, cet accord de coopération technique entre Sonarem et CITIC Construction ouvre une phase opérationnelle cruciale pour l’avenir du secteur minier algérien. La méthode choisie indique une volonté de progresser de manière structurée et pragmatique.

Ainsi, le succès de cette collaboration pourrait non seulement permettre la mise en valeur de ressources stratégiques longtemps inexploitées. Mais aussi positionner l’Algérie comme un acteur émergent dans le paysage minier mondial.