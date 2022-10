Partenariat FAF – Adidas : rebondissement dans le dossier

Rebondissement dans le dossier FAF-Adidas ! La firme allemande pourrait finalement voir son contrat prolongé. En effet, la fédération algérienne de football vient d’annuler l’offre d’appel pour le choix d’un nouvel équipementier.

Le 24 août dernier, la fédération algérienne de football a lancé un appel d’offre pour le choix d’un nouvel équipementier pour la fourniture d’équipement sportif pour les équipes nationales et ses membres. Il y a environ un mois, la FAF a lancé un nouvel appel d’offre. Elle a également confirmé la fin du partenariat avec l’actuel équipementier « Adidas ».

« Dans le cadre de l’avis d’appel d’offres national et international lancé par la Fédération algérienne de football, pour le renouvellement de l’équipementier des sélections nationales, l’instance fédérale réitère que cette opération a été lancée suite à l’expiration du contrat avec l’actuel équipementier le 31/12/2022 ». A indiqué la FAF dans un communiqué officiel ». Lit-on sur le communiqué de la FAF, publié le 22 septembre dernier.

Mais, visiblement, un rebondissement inattendu dans le dossier a eu lieu. La firme allemande pourrait bien voir son contrat prolongé.

La FAF-Adidas, accord trouvé pour une prolongation de contrat ?

En effet, et contrairement à toutes les attentes, la première instance du football national a annulé son appel d’offres. « La fédération algérienne de football informe les soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres nationale et internationale pour le choix d’un équipementier de la FAF et ses membres, publié dans les quotidiens nationaux, est annulée ». Lit-on sur l’avis d’annulation publié sur le quotidien « El-Moudjahid » aujourd’hui le 27 octobre 2022.

De quoi susciter les spéculations quant à une éventuelle prolongation de contrat entre la FAF et Adidas qui expirera le 31 décembre prochain. Apparemment, les deux parties seraient parvenues à trouver un accord pour prolonger le partenariat pour d’autres années.

Dans tous les cas de figure, on en saura davantage dans les jours à venir. Seul la FAF pourra éclaircir l’opinion public via un communiqué sur son site officiel.